https://1prime.ru/20261124/svo-875485851.html

Ветеранам СВО компенсировали проезд в центры реабилитации на 120 млн рублей

Ветеранам СВО компенсировали проезд в центры реабилитации на 120 млн рублей - 24.11.2026, ПРАЙМ

Ветеранам СВО компенсировали проезд в центры реабилитации на 120 млн рублей

Социальный фонд России компенсировал проезд ветеранов спецоперации в центры реабилитации почти на 120 миллионов рублей с начала года, сообщило ведомство. | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T10:52+0300

2026-11-24T10:52+0300

2026-11-24T10:52+0300

россия

общество

социальный фонд

ветеран

сво

участники сво

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875485851.jpg?1795506776

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Социальный фонд России компенсировал проезд ветеранов спецоперации в центры реабилитации почти на 120 миллионов рублей с начала года, сообщило ведомство. "С начала года Социальный фонд России оплатил участникам СВО проезд на лечение и обратно на сумму 119,3 миллиона рублей", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс". Уточняется, что более 9 тысяч ветеранов получили компенсацию на транспортные расходы для санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации в подведомственных Соцфонду реабилитационных центрах.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , социальный фонд, ветеран, сво, участники сво