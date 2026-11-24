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Ветеранам СВО компенсировали проезд в центры реабилитации на 120 млн рублей
Ветеранам СВО компенсировали проезд в центры реабилитации на 120 млн рублей - 24.11.2026, ПРАЙМ
Ветеранам СВО компенсировали проезд в центры реабилитации на 120 млн рублей
Социальный фонд России компенсировал проезд ветеранов спецоперации в центры реабилитации почти на 120 миллионов рублей с начала года, сообщило ведомство. | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T10:52+0300
2026-11-24T10:52+0300
2026-11-24T10:52+0300
россия
общество
социальный фонд
ветеран
сво
участники сво
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Социальный фонд России компенсировал проезд ветеранов спецоперации в центры реабилитации почти на 120 миллионов рублей с начала года, сообщило ведомство. "С начала года Социальный фонд России оплатил участникам СВО проезд на лечение и обратно на сумму 119,3 миллиона рублей", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс". Уточняется, что более 9 тысяч ветеранов получили компенсацию на транспортные расходы для санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации в подведомственных Соцфонду реабилитационных центрах.
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россия, общество , социальный фонд, ветеран, сво, участники сво
РОССИЯ, Общество , Социальный фонд, Ветеран, СВО, участники СВО
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Социальный фонд России компенсировал проезд ветеранов спецоперации в центры реабилитации почти на 120 миллионов рублей с начала года, сообщило ведомство.
"С начала года Социальный фонд России оплатил участникам СВО проезд на лечение и обратно на сумму 119,3 миллиона рублей", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс".
Уточняется, что более 9 тысяч ветеранов получили компенсацию на транспортные расходы для санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации в подведомственных Соцфонду реабилитационных центрах.