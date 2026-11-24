https://1prime.ru/20261124/tamozhnja-875485004.html
Ввоз автомобилей через таможни Приморья с начала года вырос на 52%
Ввоз автомобилей через таможни Приморья с начала года вырос на 52% - 24.11.2026, ПРАЙМ
Ввоз автомобилей через таможни Приморья с начала года вырос на 52%
Уссурийская таможня за 10 месяцев текущего года оформила свыше 80 тысяч транспортных средств для личного пользования, что на 52% больше, чем за аналогичный... | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T10:34+0300
2026-11-24T10:34+0300
2026-11-24T10:34+0300
бизнес
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ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя – ПРАЙМ. Уссурийская таможня за 10 месяцев текущего года оформила свыше 80 тысяч транспортных средств для личного пользования, что на 52% больше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщило Дальневосточное таможенное управление. "За 10 месяцев 2026 года Уссурийская таможня оформила 80 398 транспортных средств для личного пользования. Данный показатель на 52% превышает результаты аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении. Сотрудники таможни в среднем ежедневно оформляют более 260 новых и бывших в употреблении автомобилей. Самыми востребованными среди ввозимых машин являются автомобили китайского производства, в частности, модели марок Changan, Chery и Geely, отмечают в ДВТУ.
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бизнес, россия, chery, geely
Бизнес, РОССИЯ, Chery, Geely
ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя – ПРАЙМ. Уссурийская таможня за 10 месяцев текущего года оформила свыше 80 тысяч транспортных средств для личного пользования, что на 52% больше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщило Дальневосточное таможенное управление.
"За 10 месяцев 2026 года Уссурийская таможня оформила 80 398 транспортных средств для личного пользования. Данный показатель на 52% превышает результаты аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении.
Сотрудники таможни в среднем ежедневно оформляют более 260 новых и бывших в употреблении автомобилей.
Самыми востребованными среди ввозимых машин являются автомобили китайского производства, в частности, модели марок Changan, Chery и Geely, отмечают в ДВТУ.