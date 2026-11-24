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В рамках единой ТОР на Дальнем Востоке будут созданы условия для апробации технологий

В рамках единой ТОР на Дальнем Востоке будут созданы условия для апробации технологий - 24.11.2026, ПРАЙМ

В рамках единой ТОР на Дальнем Востоке будут созданы условия для апробации технологий

Президент России Владимир Путин поручил правительству при запуске единого преференциального режима для Дальнего Востока и Арктики установить особый правовой... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T21:18+0300

2026-11-24T21:18+0300

2026-11-24T21:18+0300

технологии

россия

дальний восток

арктика

владивосток

владимир путин

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству при запуске единого преференциального режима для Дальнего Востока и Арктики установить особый правовой режим для апробации новых технологий в различных секторах экономики. Соответствующее поручение главы государства содержится в перечне поручений по итогам рабочей поездки во Владивосток. Единый преференциальный режим для Дальнего Востока и Арктики в рамках территории опережающего развития (ТОР) объединит и унифицирует все действующие преференциальные режимы макрорегионов. Новый режим заработает с 1 января 2027 года. Как отмечается в документе, правительство России при разработке проектов федеральных законов в связи с введением в регионах Дальнего Востока и Арктики единого преференциального режима должно предусмотреть "установление особого правового режима в целях апробации новых технологий в различных секторах экономики, в первую очередь беспилотных систем, цифровых платформ, технологий искусственного интеллекта и технологий в сфере оборота данных". Также правительству поручено предусмотреть "условия и порядок предоставления юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в рамках указанного режима, налоговых льгот и иных преференций, права применения пониженных тарифов страховых взносов, а также льгот по уплате таможенных платежей; меры государственной поддержки, необходимые для строительства производственных объектов и их подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения". Срок исполнения данного поручения - до 1 февраля 2027 года.

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арктика

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технологии, россия, дальний восток, арктика, владивосток, владимир путин