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В рамках единой ТОР на Дальнем Востоке будут созданы условия для апробации технологий
В рамках единой ТОР на Дальнем Востоке будут созданы условия для апробации технологий - 24.11.2026, ПРАЙМ
В рамках единой ТОР на Дальнем Востоке будут созданы условия для апробации технологий
Президент России Владимир Путин поручил правительству при запуске единого преференциального режима для Дальнего Востока и Арктики установить особый правовой... | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T21:18+0300
2026-11-24T21:18+0300
2026-11-24T21:18+0300
технологии
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дальний восток
арктика
владивосток
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству при запуске единого преференциального режима для Дальнего Востока и Арктики установить особый правовой режим для апробации новых технологий в различных секторах экономики.
Соответствующее поручение главы государства содержится в перечне поручений по итогам рабочей поездки во Владивосток.
Единый преференциальный режим для Дальнего Востока и Арктики в рамках территории опережающего развития (ТОР) объединит и унифицирует все действующие преференциальные режимы макрорегионов. Новый режим заработает с 1 января 2027 года.
Как отмечается в документе, правительство России при разработке проектов федеральных законов в связи с введением в регионах Дальнего Востока и Арктики единого преференциального режима должно предусмотреть "установление особого правового режима в целях апробации новых технологий в различных секторах экономики, в первую очередь беспилотных систем, цифровых платформ, технологий искусственного интеллекта и технологий в сфере оборота данных".
Также правительству поручено предусмотреть "условия и порядок предоставления юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в рамках указанного режима, налоговых льгот и иных преференций, права применения пониженных тарифов страховых взносов, а также льгот по уплате таможенных платежей; меры государственной поддержки, необходимые для строительства производственных объектов и их подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения".
Срок исполнения данного поручения - до 1 февраля 2027 года.
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Технологии, РОССИЯ, Дальний Восток, АРКТИКА, Владивосток, Владимир Путин
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству при запуске единого преференциального режима для Дальнего Востока и Арктики установить особый правовой режим для апробации новых технологий в различных секторах экономики.
Соответствующее поручение главы государства содержится в перечне поручений по итогам рабочей поездки во Владивосток.
Единый преференциальный режим для Дальнего Востока и Арктики в рамках территории опережающего развития (ТОР) объединит и унифицирует все действующие преференциальные режимы макрорегионов. Новый режим заработает с 1 января 2027 года.
Как отмечается в документе, правительство России при разработке проектов федеральных законов в связи с введением в регионах Дальнего Востока и Арктики единого преференциального режима должно предусмотреть "установление особого правового режима в целях апробации новых технологий в различных секторах экономики, в первую очередь беспилотных систем, цифровых платформ, технологий искусственного интеллекта и технологий в сфере оборота данных".
Также правительству поручено предусмотреть "условия и порядок предоставления юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в рамках указанного режима, налоговых льгот и иных преференций, права применения пониженных тарифов страховых взносов, а также льгот по уплате таможенных платежей; меры государственной поддержки, необходимые для строительства производственных объектов и их подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения".
Срок исполнения данного поручения - до 1 февраля 2027 года.