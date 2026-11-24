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ТПП Узбекистана поможет Афганистану в экспорте продукции в Россию

ТПП Узбекистана поможет Афганистану в экспорте продукции в Россию - 24.11.2026, ПРАЙМ

ТПП Узбекистана поможет Афганистану в экспорте продукции в Россию

Торгово-промышленная палата (ТПП) Узбекистана намерена содействовать властям и компаниям из Афганистана в экспорте продукции в Россию и страны Центральной Азии, | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T09:39+0300

2026-11-24T09:39+0300

2026-11-24T09:39+0300

россия

мировая экономика

афганистан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 24 ноя – ПРАЙМ. Торгово-промышленная палата (ТПП) Узбекистана намерена содействовать властям и компаниям из Афганистана в экспорте продукции в Россию и страны Центральной Азии, сообщает пресс-служба ТПП. По данным пресс-службы, председатель ТПП Узбекистана Даврон Вахабов и посол Афганистана в Узбекистане Абдул Гаффор Тарави обсудили в Ташкенте вопросы развития сотрудничества по новым направлениям. "Особое внимание было уделено упрощению процедур импорта афганской сельскохозяйственной продукции на рынок Узбекистана, а также содействию в экспорте афганских товаров на рынки стран Центральной Азии и России", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ТПП. Стороны также обсудили участие представительной делегации Афганистана в международном бизнес-форуме "Новый Узбекистан - глобальный перекресток торговли" в Ташкенте, который пройдет с 30 ноября по 5 декабря, добавили в пресс-службе. По данным ТПП, в январе-сентябре 2026 года товарооборот между Узбекистаном и Афганистаном вырос в 1,3 раза в годовом выражении, до 1,38 миллиарда долларов. Узбекистанский экспорт в Афганистан вырос в 1,3 раза, до 1,19 миллиарда долларов, импорт из Афганистана - в 1,5 раза, до 192,7 миллиона долларов.

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россия, мировая экономика, афганистан, узбекистан, центральная азия