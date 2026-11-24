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Трамп мог заработать до 15 миллионов долларов на акциях Nvidia, пишет FT

Трамп мог заработать до 15 миллионов долларов на акциях Nvidia, пишет FT - 24.11.2026, ПРАЙМ

Трамп мог заработать до 15 миллионов долларов на акциях Nvidia, пишет FT

Американский президент Дональд Трамп мог заработать на акциях Nvidia до 15 миллионов долларов после роста стоимости бумаг компании почти на треть на фоне... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T11:16+0300

2026-11-24T11:16+0300

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп мог заработать на акциях Nvidia до 15 миллионов долларов после роста стоимости бумаг компании почти на треть на фоне возвращения Дженсена Хуанга в должность гендиректора, пишет газета Financial Times. В понедельник совет директоров Nvidia единогласно проголосовал за немедленное восстановление Хуанга в должностях президента, генерального директора (CEO) и члена совета директоров после консультаций с представителями властей США. "Стоимость пакета акций Nvidia, принадлежащего Дональду Трампу, выросла на сумму до 15 миллионов долларов в понедельник на фоне резкого скачка котировок, вызванного неожиданной новостью о возвращении Дженсена Хуанга на пост генерального директора", - пишет издание. Согласно отчетности президента страны управлению по правительственной этике (последний отчет был подан 5 ноября), по состоянию на 30 сентября он мог владеть 370 тысячами акций Nvidia, говорится в статье. После новостей о возвращении Хуанга в Nvidia по итогам торгов понедельника акции компании подскочили в цене на 31,48%, до 165,05 доллара за акцию со 125,53 доллара ранее. Таким образом, каждая акция подорожала на 39,52 доллара, а пакет из 370 тысяч акций - примерно на 14,62 миллиона долларов.

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бизнес, сша, дональд трамп, nvidia