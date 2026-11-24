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ЦБ объявил официальный курс валют на среду
ЦБ объявил официальный курс валют на среду - 24.11.2026, ПРАЙМ
ЦБ объявил официальный курс валют на среду
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 1,52 копейки - до 12,2767 рубля, доллара - на 1,76 копейки, до 82,1664 рубля, евро -... | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T18:16+0300
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2026-11-24T18:16+0300
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 1,52 копейки - до 12,2767 рубля, доллара - на 1,76 копейки, до 82,1664 рубля, евро - снизился на 39,97 копейки, до 89,8818 рубля, следует из данных Банка России.
Банк России с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.
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рынок, сша, банк россии
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 1,52 копейки - до 12,2767 рубля, доллара - на 1,76 копейки, до 82,1664 рубля, евро - снизился на 39,97 копейки, до 89,8818 рубля, следует из данных Банка России.
Банк России с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.