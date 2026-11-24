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Турагент рассказала, во сколько обойдется недельный отдых в Турции

Турагент рассказала, во сколько обойдется недельный отдых в Турции - 24.11.2026, ПРАЙМ

Турагент рассказала, во сколько обойдется недельный отдых в Турции

Недельный отдых в пятизвездочном отеле Турции с перелетом из Москвы в июне 2027 года обойдется семье из двух взрослых и ребенка в среднем в 275-295 тысяч... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T06:38+0300

2026-11-24T06:38+0300

2026-11-24T06:38+0300

туризм

бизнес

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АНКАРА, 24 ноя - ПРАЙМ. Недельный отдых в пятизвездочном отеле Турции с перелетом из Москвы в июне 2027 года обойдется семье из двух взрослых и ребенка в среднем в 275-295 тысяч рублей, рассказала РИА Новости турагент Айшенур Озтекин. "Недельный тур для двух взрослых с ребенком можно подобрать примерно за 275-295 тысяч рублей. За эту сумму доступны отдельные пятизвездочные отели с питанием "ультра все включено". Окончательную стоимость необходимо уточнять с учетом возраста ребенка, категории номера и выбранного рейса", - сказала Озтекин. Помимо проживания и питания, в стоимость входят перелет туда и обратно, трансфер и страховка. В случае бронирования путевок сейчас, скидки на отель летом 2027 года могут достигать 20-35%. Между тем на перелет, трансфер и страховку они не распространяются. Турагент порекомендовала туристам заранее выяснять итоговую сумму путевки, проверять, включена ли в нее оплата багажа. По ее словам, также необходимо загодя изучить условия отмены бронирования.

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туризм, бизнес, россия, турция, москва