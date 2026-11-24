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Турцию в октябре посетили на 5,2% меньше туристов

Турцию в октябре посетили на 5,2% меньше туристов - 24.11.2026, ПРАЙМ

Турцию в октябре посетили на 5,2% меньше туристов

Турцию в этом октябре посетили на 5,2% меньше туристов, чем годом ранее, свидетельствуют данные министерства туризма и культуры страны, которые изучило РИА... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T00:37+0300

2026-11-24T00:37+0300

2026-11-24T00:37+0300

туризм

бизнес

анталья

турция

персидский залив

оон

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СТАМБУЛ, 24 ноя - ПРАЙМ. Турцию в этом октябре посетили на 5,2% меньше туристов, чем годом ранее, свидетельствуют данные министерства туризма и культуры страны, которые изучило РИА Новости. Из статистики, с которой ознакомилось агентство, следует, что Турцию за октябрь посетили почти 5,4 миллиона иностранных туристов, что на 5,2% меньше показателей 2025 года - тогда страну посетили почти 5,7 миллиона туристов. Таким образом, для турецкой туриндустрии октябрь оказался вторым худшим месяцем с начала года - в апреле, когда был в разгаре кризис в Персидском заливе, страна недосчиталась почти 10% туристов по сравнению с годом ранее. Основные страны, из которых прибывают иностранцы - Россия, ФРГ, Великобритания, Иран и Болгария. С начала года в Турцию прибыли более 46,3 миллиона иностранцев - на 2% меньше, чем годом ранее. Большинство из них - 35% - прибыли в Стамбул, еще более 31% - на курорты Антальи. Начало туристического сезона в турецкой Анталье было неудачным из-за неспокойной обстановки на Ближнем Востоке, но местные власти рассчитывают на его успешное завершение благодаря интересу со стороны россиян, рассказал ранее РИА Новости советник мэра Антальи по туризму, глава Ассоциации отельеров Турции (TUROFED) Осман Айык. Также власти возлагают надежду на конференцию ООН по климату (COP31) в турецкой Анталье, прошедшую с 9 по 23 ноября - мероприятие обеспечило доходы в размере не менее 2 миллиардов долларов, в нем приняли участие порядка 100 тысяч аккредитованных участников.

анталья

турция

персидский залив

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туризм, бизнес, анталья, турция, персидский залив, оон