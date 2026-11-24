https://1prime.ru/20261124/turtsija-875500220.html
Обращений к туроператорам по попавшему в ДТП в Турции автобусу пока не поступало
Обращений к туроператорам по попавшему в ДТП в Турции автобусу пока не поступало - 24.11.2026, ПРАЙМ
Обращений к туроператорам по попавшему в ДТП в Турции автобусу пока не поступало
Междугородний пассажирский автобус перевернулся в Турции, при этом обращений от российских организованных туристов из-за ДТП к туроператорам не поступало,... | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T15:28+0300
2026-11-24T15:28+0300
2026-11-24T15:37+0300
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рст
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Междугородний пассажирский автобус перевернулся в Турции, при этом обращений от российских организованных туристов из-за ДТП к туроператорам не поступало, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ). По данным РСТ, на трассе Аксарай—Невшехир в центральной части Турции перевернулся междугородний пассажирский автобус, следовавший из Анкары в Газиантеп. По последним опубликованным данным агентства Anadolu, пострадали 22 человека, один из них находится в состоянии, угрожающем жизни. Обстоятельства аварии уточняются. "По информации туроператоров, обращений от организованных российских туристов в связи с ДТП не поступало", - говорится в сообщении. РСТ продолжает следить за ситуацией и поддерживает связь с туроператорами.
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бизнес, туризм, россия, турция, анкара, российский союз туриндустрии, рст
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Анкара, Российский союз туриндустрии, РСТ
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Междугородний пассажирский автобус перевернулся в Турции, при этом обращений от российских организованных туристов из-за ДТП к туроператорам не поступало, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ).
По данным РСТ, на трассе Аксарай—Невшехир в центральной части Турции перевернулся междугородний пассажирский автобус, следовавший из Анкары в Газиантеп. По последним опубликованным данным агентства Anadolu, пострадали 22 человека, один из них находится в состоянии, угрожающем жизни. Обстоятельства аварии уточняются.
"По информации туроператоров, обращений от организованных российских туристов в связи с ДТП не поступало", - говорится в сообщении.
РСТ продолжает следить за ситуацией и поддерживает связь с туроператорами.