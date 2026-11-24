https://1prime.ru/20261124/turtsija-875500220.html

Обращений к туроператорам по попавшему в ДТП в Турции автобусу пока не поступало

Обращений к туроператорам по попавшему в ДТП в Турции автобусу пока не поступало - 24.11.2026, ПРАЙМ

Обращений к туроператорам по попавшему в ДТП в Турции автобусу пока не поступало

Междугородний пассажирский автобус перевернулся в Турции, при этом обращений от российских организованных туристов из-за ДТП к туроператорам не поступало,... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T15:28+0300

2026-11-24T15:28+0300

2026-11-24T15:37+0300

бизнес

туризм

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турция

анкара

российский союз туриндустрии

рст

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Междугородний пассажирский автобус перевернулся в Турции, при этом обращений от российских организованных туристов из-за ДТП к туроператорам не поступало, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ). По данным РСТ, на трассе Аксарай—Невшехир в центральной части Турции перевернулся междугородний пассажирский автобус, следовавший из Анкары в Газиантеп. По последним опубликованным данным агентства Anadolu, пострадали 22 человека, один из них находится в состоянии, угрожающем жизни. Обстоятельства аварии уточняются. "По информации туроператоров, обращений от организованных российских туристов в связи с ДТП не поступало", - говорится в сообщении. РСТ продолжает следить за ситуацией и поддерживает связь с туроператорами.

турция

анкара

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бизнес, туризм, россия, турция, анкара, российский союз туриндустрии, рст