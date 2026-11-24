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Названа стоимость отдыха во Вьетнаме в новогодние праздники

Названа стоимость отдыха во Вьетнаме в новогодние праздники - 24.11.2026, ПРАЙМ

Названа стоимость отдыха во Вьетнаме в новогодние праздники

Стоимость тура на новогодние каникулы в Нячанг во Вьетнаме на шесть ночей с проживанием в трехзвездочном отеле начинается от 196 тысяч рублей на двоих,... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T08:39+0300

2026-11-24T08:39+0300

2026-11-24T08:46+0300

туризм

бизнес

вьетнам

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Стоимость тура на новогодние каникулы в Нячанг во Вьетнаме на шесть ночей с проживанием в трехзвездочном отеле начинается от 196 тысяч рублей на двоих, рассказал РИА Новости генеральный директор агрегатора туров и отелей "Турвизор" Илья Юртаев. "Новогодние туры с вылетом из Москвы на шесть ночей в отели три звезды начинаются от 196 тысяч рублей на двух взрослых. В частности, отдых на популярных курортах Нячанг - от 196 тысяч рублей, Пхан Ранг - от 209 тысяч рублей", - сказал Юртаев. По его словам, отдых на курорте Фантьет можно подобрать за 203 тысячи рублей, в четырехзвездочном отеле в Дананге - от 273 тысяч, пятизвездочном отеле в Камрани - от 233 тысяч. Наиболее высокие цены на острове Фукуок - от 331 тысячи за тур. Юртаев отметил, что Вьетнам привлекает россиян теплым климатом, песчаными пляжами, экзотической природой и доступными ценами на питание, развлечения и услуги. При этом большинство отелей готовят к Новому году специальные программы и ужины, однако выбирать курорт нужно внимательно, так как зимой погода в разных частях Вьетнама отличается. Так, на острове Фукуок в декабре и январе продолжается сухой сезон, а днем воздух обычно прогревается до 30 градусов, что является хорошим временем для купания, загара и морских экскурсий. Для зимнего отдыха также подходят Фантьет и Муйне, где в этот период солнечно, температура воздуха около 28 градусов. "Однако на побережье часто ветрено, а на море поднимаются волны. Поэтому эти курорты популярны среди любителей кайтсерфинга и других водных видов спорта", - добавил эксперт. При этом в Нячанге в конце декабря и начале января возможны дожди, сильный ветер и высокие волны, а температура составляет 25 градусов тепла. В это время курорт подойдет для экскурсионного и городского отдыха, но надеяться на спокойное море каждый день не стоит.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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туризм, бизнес, вьетнам, москва