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УАЗ запустил серийное производство обновленного модельного ряда автомобилей

УАЗ запустил серийное производство обновленного модельного ряда автомобилей - 24.11.2026, ПРАЙМ

УАЗ запустил серийное производство обновленного модельного ряда автомобилей

"Ульяновский автомобильный завод" запустил серийное производство обновленного модельного ряда автомобилей марки УАЗ, в который вошли "Патриот Х", "Пикап Х" и... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T15:16+0300

2026-11-24T15:16+0300

2026-11-24T15:16+0300

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. "Ульяновский автомобильный завод" запустил серийное производство обновленного модельного ряда автомобилей марки УАЗ, в который вошли "Патриот Х", "Пикап Х" и "Профи Х", сообщила пресс-служба предприятия. "Ульяновский автозавод приступил к серийному производству модернизированных автомобилей УАЗ нового модельного ряда - "Патриот Х", "Пикап Х" и "Профи Х", - говорится в сообщении. Производитель уточняет, что модернизированные модели получили новые отечественные агрегаты и ряд изменений экстерьера и интерьера, учитывающих конъюнктуру рынка и пожелания клиентов. УАЗы "Патриот Х", "Пикап Х" и "Профи Х" будут оснащаться как проверенным бензиновым двигателем 2,7 литра на 149,6 лошадиных сил, которые выпускает "Заволжский моторный завод", так и новыми дизельными 136-сильными моторами Sollers объемом 2 литра производства елабужского завода "Соллерс". Полноприводные модификации получат новую электромеханическую раздаточную коробку с управлением поворотным селектором на центральном тоннеле улучшенной формы. Также обновленный модельный ряд отличается новым дизайном рулевого колеса, передних консоли и подлокотника, а также блока управления климат-контролем. Автомобили будут оснащаться модернизированной мультимедийной системой, получат функции электроподогрева передних и задних сидений, ветрового стекла и обода рулевого колеса, обновленную светодиодную оптику, колесные диски нового дизайна и ряд "эстетических штрихов". "При разработке модернизированных моделей во главе угла, безусловно, была ДНК бренда. Мы стремились сохранить и приумножить легендарные проходимость и выносливость, при этом сделав автомобили современнее и комфортнее в ежедневной эксплуатации. Напомню, что новые дизельный двигатель, КПП и раздаточная коробка для "Патриот Х", "Пикап Х" и "Профи Х" выпускаются на предприятиях группы "Соллерс", что напрямую влияет на устойчивость производства и на доступность продукции для покупателя", – отметил генеральный директор ООО "УАЗ" Ильнур Сахабиев. Старт продаж обновленных моделей намечен на 2027 год, уточнили в пресс-службе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, промышленность, уаз, соллерс, sollers