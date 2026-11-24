https://1prime.ru/20261124/uchenye-875477021.html

Российские ученые подняли урожай картофеля на 20 тонн с гектара

Российские ученые подняли урожай картофеля на 20 тонн с гектара - 24.11.2026, ПРАЙМ

Российские ученые подняли урожай картофеля на 20 тонн с гектара

Совместное применение органических и минеральных удобрений, предпосадочное проращивание клубней и полив позволили поднять урожайность картофеля на 20 тонн с... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T07:47+0300

2026-11-24T07:47+0300

2026-11-24T08:27+0300

сельское хозяйство

татарстан

россия

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875477021.jpg?1795498025

КАЗАНЬ, 24 ноя - ПРАЙМ. Совместное применение органических и минеральных удобрений, предпосадочное проращивание клубней и полив позволили поднять урожайность картофеля на 20 тонн с гектара, рассказал РИА Новости директор Института агробиотехнологий и землепользования Казанского ГАУ, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Игорь Сержанов. Опыт проводился с 2021 по 2025 год в фермерском хозяйстве Мензелинского района Татарстана. Ученые выращивали среднеранний сорт Гала на выщелоченном черноземе. Они сравнивали три способа подготовки клубней, три варианта питания растений, а также посадки с поливом и без него. Площадь учетных делянок составила 124 квадратных метров, каждый вариант повторяли трижды. Погодные условия за время опыта заметно различались: 2021 год выдался острозасушливым, 2023-й и 2024-й — засушливыми, а 2022-й и 2025-й — благоприятными для картофеля. "Погода каждый год разная, поэтому один агроприем не гарантирует стабильного результата", - сказал Сержанов. Наибольший эффект, по его словам, дает их сочетание - совместное применение органических и минеральных удобрений, предпосадочное проращивание клубней и полив. "Особое значение для практики имеет предпосадочное проращивание: чистый доход при нем оказался выше на всех фонах питания, как с поливом, так и без него", — заметил собеседник агентства. "Так, наибольшую урожайность получили на участках, где одновременно применяли минеральные удобрения и навоз, высаживали пророщенные на свету клубни и трижды поливали растения. В среднем за пять лет здесь собирали 37,8 тонны картофеля с гектара", - рассказал ученый. "На контрольных участках, где не использовали удобрения, полив и предпосадочную подготовку клубней, урожайность составила 16,7 тоны на гектар", - заключил он.

татарстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, татарстан, россия