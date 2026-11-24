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Узбекистан намерен расширить сотрудничество с Китаем в атомной энергетике

Узбекистан намерен расширить сотрудничество с Китаем в атомной энергетике - 24.11.2026, ПРАЙМ

Узбекистан намерен расширить сотрудничество с Китаем в атомной энергетике

Власти Узбекистана намерены расширить сотрудничество с Китаем в атомной энергетике, в том числе в области безопасной и эффективной эксплуатации атомных... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T11:22+0300

2026-11-24T11:22+0300

2026-11-24T11:22+0300

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ТАШКЕНТ, 24 ноя – ПРАЙМ. Власти Узбекистана намерены расширить сотрудничество с Китаем в атомной энергетике, в том числе в области безопасной и эффективной эксплуатации атомных электростанций, сообщает пресс-служба узбекского министерства энергетики. По данным пресс-службы, в ходе визита в КНР министр энергетики Узбекистана Шерзод Ходжаев и директор агентства по атомной энергии (Узатом) Азим Ахмедхаджаев встретились с руководителем государственного энергетического управления Китая Ван Хунчжи и председателем агентства по атомной энергии Китая Шань Чжундэ. "В ходе встреч обсуждены вопросы дальнейшего развития стратегического сотрудничества между двумя странами в энергетической сфере, в частности новые перспективы взаимодействия в области атомной энергетики", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале минэнерго. Особое внимание уделено возможностям использования передового опыта, современных технологий и научно-технического потенциала Китая в сфере атомной энергетики. "Также обсуждены вопросы сотрудничества в области безопасной и эффективной эксплуатации атомных электростанций, обеспечения ядерной и радиационной безопасности, подготовки квалифицированных специалистов и обмена опытом", - добавили в пресс-службе. В сентябре 2025 года госкорпорация "Росатом" и власти Узбекистана подписали дополнительное соглашение об основных условиях реализации проекта по сооружению интегрированной АЭС в Джизакской области республики. В состав проекта войдут два энергоблока большой мощности на базе ВВЭР-1000 поколения 3+ и два энергоблока с малыми реакторами РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый. В начале июня состоялась заливка первого бетона под малый реактор на площадке АЭС, началось сооружение станции. Завершить строительство всей станции базовой стоимостью 9,5 миллиарда долларов планируется в 2035 году. В конце октября Ахмедхаджаев сообщил РИА Новости, что власти Узбекистана ведут переговоры с рядом партнеров по строительству второй АЭС в стране.

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мировая экономика, китай, узбекистан, кнр, росатом