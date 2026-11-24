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Венгрия выделит 2,7 миллиона евро на поддержку закарпатских венгров
Венгрия выделит 2,7 миллиона евро на поддержку закарпатских венгров - 24.11.2026, ПРАЙМ
Венгрия выделит 2,7 миллиона евро на поддержку закарпатских венгров
Правительство Венгрии приняло решение о выделении 2,7 миллиона евро на поддержку закарпатских венгров, сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T22:06+0300
2026-11-24T22:06+0300
2026-11-24T22:06+0300
мировая экономика
венгрия
закарпатье
владимир зеленский
мид
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БУДАПЕШТ, 24 ноя - ПРАЙМ. Правительство Венгрии приняло решение о выделении 2,7 миллиона евро на поддержку закарпатских венгров, сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.
"Правительство Венгрии сегодня приняло решение о выделении чрезвычайной помощи в размере 1 миллиарда форинтов (2,7 миллиона евро - ред.) закарпатским венграм", - сказал Мадьяр в ходе визита в Ужгород.
Он отметил, что этими средствами Венгрия поддержит их дальнейшее проживание на родной земле, медицинское обслуживание, образование и культурную жизнь.
Во вторник Мадьяр заявил, что посетит Закарпатье вместе с главой венгерского МИД Анитой Орбан, это будет первый подобный визит с 2015 года, в ходе него запланирована встреча с Владимиром Зеленским.
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мировая экономика, венгрия, закарпатье, владимир зеленский, мид
Мировая экономика, ВЕНГРИЯ, Закарпатье, Владимир Зеленский, МИД
БУДАПЕШТ, 24 ноя - ПРАЙМ. Правительство Венгрии приняло решение о выделении 2,7 миллиона евро на поддержку закарпатских венгров, сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.
"Правительство Венгрии сегодня приняло решение о выделении чрезвычайной помощи в размере 1 миллиарда форинтов (2,7 миллиона евро - ред.) закарпатским венграм", - сказал Мадьяр в ходе визита в Ужгород.
Он отметил, что этими средствами Венгрия поддержит их дальнейшее проживание на родной земле, медицинское обслуживание, образование и культурную жизнь.
Во вторник Мадьяр заявил, что посетит Закарпатье вместе с главой венгерского МИД Анитой Орбан, это будет первый подобный визит с 2015 года, в ходе него запланирована встреча с Владимиром Зеленским.