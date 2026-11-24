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Венгрия выделит 2,7 миллиона евро на поддержку закарпатских венгров

Венгрия выделит 2,7 миллиона евро на поддержку закарпатских венгров - 24.11.2026, ПРАЙМ

Венгрия выделит 2,7 миллиона евро на поддержку закарпатских венгров

Правительство Венгрии приняло решение о выделении 2,7 миллиона евро на поддержку закарпатских венгров, сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T22:06+0300

2026-11-24T22:06+0300

2026-11-24T22:06+0300

мировая экономика

венгрия

закарпатье

владимир зеленский

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БУДАПЕШТ, 24 ноя - ПРАЙМ. Правительство Венгрии приняло решение о выделении 2,7 миллиона евро на поддержку закарпатских венгров, сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. "Правительство Венгрии сегодня приняло решение о выделении чрезвычайной помощи в размере 1 миллиарда форинтов (2,7 миллиона евро - ред.) закарпатским венграм", - сказал Мадьяр в ходе визита в Ужгород. Он отметил, что этими средствами Венгрия поддержит их дальнейшее проживание на родной земле, медицинское обслуживание, образование и культурную жизнь. Во вторник Мадьяр заявил, что посетит Закарпатье вместе с главой венгерского МИД Анитой Орбан, это будет первый подобный визит с 2015 года, в ходе него запланирована встреча с Владимиром Зеленским.

венгрия

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мировая экономика, венгрия, закарпатье, владимир зеленский, мид