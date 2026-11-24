https://1prime.ru/20261124/vengrija-875514273.html

Мадьяр: Венгрия не хочет участвовать в кредите Украине на 45 миллиардов евро

Мадьяр: Венгрия не хочет участвовать в кредите Украине на 45 миллиардов евро - 24.11.2026, ПРАЙМ

Мадьяр: Венгрия не хочет участвовать в кредите Украине на 45 миллиардов евро

Венгрия не хочет участвовать в кредите Украине на 45 миллиардов евро и считает, что, как и прошлый кредит, его может обеспечить не весь ЕС, а только 24 страны... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T23:30+0300

2026-11-24T23:30+0300

2026-11-24T23:30+0300

мировая экономика

украина

венгрия

словакия

владимир зеленский

ес

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875514273.jpg?1795552254

БУДАПЕШТ, 24 ноя - ПРАЙМ. Венгрия не хочет участвовать в кредите Украине на 45 миллиардов евро и считает, что, как и прошлый кредит, его может обеспечить не весь ЕС, а только 24 страны объединения, заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр. "Я считаю, что у Евросоюза по-прежнему есть возможность поступить так же, как он поступил в прошлом году, когда было достигнуто соглашение о финансировании (Украины - ред.) на сумму 90 миллиардов евро. Сейчас речь идет о финансировании на 45 миллиардов евро. В этом могут участвовать те же 24 страны-члена ЕС, или 23, или 25 стран", - сказал Мадьяр на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в закарпатском Берегово. Венгерский премьер подчеркнул, что категорически против того, чтобы семилетний бюджет ЕС увязывали с финансированием Украины. Решение о совместном займе стран ЕС на сумму 90 миллиардов евро, чтобы покрыть финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы, было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита.

украина

венгрия

словакия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, венгрия, словакия, владимир зеленский, ес