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Мадьяр: Венгрия не хочет участвовать в кредите Украине на 45 миллиардов евро
Мадьяр: Венгрия не хочет участвовать в кредите Украине на 45 миллиардов евро - 24.11.2026, ПРАЙМ
Мадьяр: Венгрия не хочет участвовать в кредите Украине на 45 миллиардов евро
Венгрия не хочет участвовать в кредите Украине на 45 миллиардов евро и считает, что, как и прошлый кредит, его может обеспечить не весь ЕС, а только 24 страны... | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T23:30+0300
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БУДАПЕШТ, 24 ноя - ПРАЙМ. Венгрия не хочет участвовать в кредите Украине на 45 миллиардов евро и считает, что, как и прошлый кредит, его может обеспечить не весь ЕС, а только 24 страны объединения, заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.
"Я считаю, что у Евросоюза по-прежнему есть возможность поступить так же, как он поступил в прошлом году, когда было достигнуто соглашение о финансировании (Украины - ред.) на сумму 90 миллиардов евро. Сейчас речь идет о финансировании на 45 миллиардов евро. В этом могут участвовать те же 24 страны-члена ЕС, или 23, или 25 стран", - сказал Мадьяр на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в закарпатском Берегово.
Венгерский премьер подчеркнул, что категорически против того, чтобы семилетний бюджет ЕС увязывали с финансированием Украины.
Решение о совместном займе стран ЕС на сумму 90 миллиардов евро, чтобы покрыть финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы, было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита.
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мировая экономика, украина, венгрия, словакия, владимир зеленский, ес
Мировая экономика, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, СЛОВАКИЯ, Владимир Зеленский, ЕС
БУДАПЕШТ, 24 ноя - ПРАЙМ. Венгрия не хочет участвовать в кредите Украине на 45 миллиардов евро и считает, что, как и прошлый кредит, его может обеспечить не весь ЕС, а только 24 страны объединения, заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.
"Я считаю, что у Евросоюза по-прежнему есть возможность поступить так же, как он поступил в прошлом году, когда было достигнуто соглашение о финансировании (Украины - ред.) на сумму 90 миллиардов евро. Сейчас речь идет о финансировании на 45 миллиардов евро. В этом могут участвовать те же 24 страны-члена ЕС, или 23, или 25 стран", - сказал Мадьяр на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в закарпатском Берегово.
Венгерский премьер подчеркнул, что категорически против того, чтобы семилетний бюджет ЕС увязывали с финансированием Украины.
Решение о совместном займе стран ЕС на сумму 90 миллиардов евро, чтобы покрыть финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы, было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита.