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Во Владивостоке восстанавливают электроснабжение на 13 улицах
Во Владивостоке восстанавливают электроснабжение на 13 улицах - 24.11.2026, ПРАЙМ
Во Владивостоке восстанавливают электроснабжение на 13 улицах
Энергетики восстанавливают электроснабжение на 13 улицах Владивостока, где дома оказались обесточены после аварии, сообщает Владивостокское предприятие... | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T03:50+0300
2026-11-24T03:50+0300
2026-11-24T03:50+0300
владивосток
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875475769.jpg?1795481411
ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя - ПРАЙМ. Энергетики восстанавливают электроснабжение на 13 улицах Владивостока, где дома оказались обесточены после аварии, сообщает Владивостокское предприятие электрических сетей (ВПЭС).
Аварийное отключение зафиксировали утром во вторник по 13 улицам, среди которых Светланская, Толстого, Шилкинская, проспект Красного Знамени и другие.
"Специалисты ВПЭС незамедлительно выехали на объект. Также уже ведут оперативные переключения и вывод в ремонт поврежденного участка. Задействована мобильная лаборатория и бригада энергетиков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что устранить аварию планируется к 12.39 местного времени (5.39 мск).
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владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя - ПРАЙМ. Энергетики восстанавливают электроснабжение на 13 улицах Владивостока, где дома оказались обесточены после аварии, сообщает Владивостокское предприятие электрических сетей (ВПЭС).
Аварийное отключение зафиксировали утром во вторник по 13 улицам, среди которых Светланская, Толстого, Шилкинская, проспект Красного Знамени и другие.
"Специалисты ВПЭС незамедлительно выехали на объект. Также уже ведут оперативные переключения и вывод в ремонт поврежденного участка. Задействована мобильная лаборатория и бригада энергетиков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что устранить аварию планируется к 12.39 местного времени (5.39 мск).