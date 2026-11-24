https://1prime.ru/20261124/vladivostok-875475769.html

Во Владивостоке восстанавливают электроснабжение на 13 улицах

Во Владивостоке восстанавливают электроснабжение на 13 улицах - 24.11.2026, ПРАЙМ

Во Владивостоке восстанавливают электроснабжение на 13 улицах

Энергетики восстанавливают электроснабжение на 13 улицах Владивостока, где дома оказались обесточены после аварии, сообщает Владивостокское предприятие... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T03:50+0300

2026-11-24T03:50+0300

2026-11-24T03:50+0300

владивосток

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875475769.jpg?1795481411

ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя - ПРАЙМ. Энергетики восстанавливают электроснабжение на 13 улицах Владивостока, где дома оказались обесточены после аварии, сообщает Владивостокское предприятие электрических сетей (ВПЭС). Аварийное отключение зафиксировали утром во вторник по 13 улицам, среди которых Светланская, Толстого, Шилкинская, проспект Красного Знамени и другие. "Специалисты ВПЭС незамедлительно выехали на объект. Также уже ведут оперативные переключения и вывод в ремонт поврежденного участка. Задействована мобильная лаборатория и бригада энергетиков", - говорится в сообщении. Отмечается, что устранить аварию планируется к 12.39 местного времени (5.39 мск).

владивосток

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владивосток