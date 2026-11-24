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Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию

Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию - 24.11.2026, ПРАЙМ

Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию

Аэропорты "Внуково" и "Шереметьево" принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация. | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T05:08+0300

2026-11-24T05:08+0300

2026-11-24T05:08+0300

бизнес

аэропорт внуково

аэропорт шереметьево

росавиация

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Аэропорты "Внуково" и "Шереметьево" принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация. "Аэропорты "Внуково" и "Шереметьево" принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

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бизнес, аэропорт внуково, аэропорт шереметьево, росавиация