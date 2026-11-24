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Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию
Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию - 24.11.2026, ПРАЙМ
Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию
Аэропорты "Внуково" и "Шереметьево" принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация. | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T05:08+0300
2026-11-24T05:08+0300
2026-11-24T05:08+0300
бизнес
аэропорт внуково
аэропорт шереметьево
росавиация
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Аэропорты "Внуково" и "Шереметьево" принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация.
"Аэропорты "Внуково" и "Шереметьево" принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
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бизнес, аэропорт внуково, аэропорт шереметьево, росавиация
Бизнес, аэропорт Внуково, аэропорт Шереметьево, Росавиация
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Аэропорты "Внуково" и "Шереметьево" принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация.
"Аэропорты "Внуково" и "Шереметьево" принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.