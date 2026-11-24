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Во Внуково сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Во Внуково сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 24.11.2026, ПРАЙМ
Во Внуково сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в московском аэропорту "Внуково", сообщила Росавиация. | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T09:24+0300
2026-11-24T09:24+0300
2026-11-24T09:24+0300
бизнес
россия
аэропорт внуково
росавиация
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в московском аэропорту "Внуково", сообщила Росавиация.
"Аэропорт "Внуково". Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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бизнес, россия, аэропорт внуково, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, аэропорт Внуково, Росавиация