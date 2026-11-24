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В "Внуково" рассказали, как добраться из Москвы в аэропорт из-за снегопада
В "Внуково" рассказали, как добраться из Москвы в аэропорт из-за снегопада - 24.11.2026, ПРАЙМ
В "Внуково" рассказали, как добраться из Москвы в аэропорт из-за снегопада
Добраться из Москвы в аэропорт "Внуково" можно на метро или электричке в условиях сложно прогнозируемой ситуации на дорогах на фоне снегопада, сообщила... | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T14:52+0300
2026-11-24T14:52+0300
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Добраться из Москвы в аэропорт "Внуково" можно на метро или электричке в условиях сложно прогнозируемой ситуации на дорогах на фоне снегопада, сообщила пресс-служба авиагавани.
Самый сильный снегопад сезона начнется в Москве во вторник, сообщили ранее в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. По оценкам главного специалиста столичного метеобюро Татьяны Поздняковой, в Новой Москве и Подмосковье может выпасть до 40% месячной нормы осадков.
"Сложно спрогнозировать ситуацию на дорогах. Поэтому напомним, что в нашу авиагавань можно добраться на метро — станция метрополитена "Аэропорт Внуково" Солнцевской (желтой) линии имеет выход прямо в Терминал А, а от Киевского вокзала раз в час прямо в аэропорт отправляется электропоезд", - говорится в сообщении "Внуково".
Время в пути на электричке составляет 33 минуты — с учетом остановки на Аминьевской, где есть пересадка на одноименную станцию Большой кольцевой линии метро, добавили в аэропорту.
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Бизнес, МОСКВА, НОВАЯ МОСКВА, Московская область, аэропорт Внуково, РАН
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Добраться из Москвы в аэропорт "Внуково" можно на метро или электричке в условиях сложно прогнозируемой ситуации на дорогах на фоне снегопада, сообщила пресс-служба авиагавани.
Самый сильный снегопад сезона начнется в Москве во вторник, сообщили ранее в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. По оценкам главного специалиста столичного метеобюро Татьяны Поздняковой, в Новой Москве и Подмосковье может выпасть до 40% месячной нормы осадков.
"Сложно спрогнозировать ситуацию на дорогах. Поэтому напомним, что в нашу авиагавань можно добраться на метро — станция метрополитена "Аэропорт Внуково" Солнцевской (желтой) линии имеет выход прямо в Терминал А, а от Киевского вокзала раз в час прямо в аэропорт отправляется электропоезд", - говорится в сообщении "Внуково".
Время в пути на электричке составляет 33 минуты — с учетом остановки на Аминьевской, где есть пересадка на одноименную станцию Большой кольцевой линии метро, добавили в аэропорту.