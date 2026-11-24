https://1prime.ru/20261124/volgograd-875474933.html

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения - 24.11.2026, ПРАЙМ

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда, сообщили в Росавиации. | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T02:28+0300

2026-11-24T02:28+0300

2026-11-24T02:28+0300

бизнес

волгоград

росавиация

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда, сообщили в Росавиации. "Аэропорт Волгограда. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.‍‍‍ Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

волгоград

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бизнес, волгоград, росавиация