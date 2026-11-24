https://1prime.ru/20261124/volgograd-875507054.html
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения - 24.11.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения
Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда, сообщили в Росавиации. | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T18:49+0300
2026-11-24T18:49+0300
2026-11-24T18:49+0300
бизнес
волгоград
росавиация
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда, сообщили в Росавиации.
"Аэропорт Волгограда ("Гумрак"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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бизнес, волгоград, росавиация
Бизнес, ВОЛГОГРАД, Росавиация