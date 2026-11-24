https://1prime.ru/20261124/volodin-875495468.html
Ни один депутат Госдумы не проголосовал против закона о бюджете, заявил Володин
Ни один депутат Госдумы не проголосовал против закона о бюджете, заявил Володин - 24.11.2026, ПРАЙМ
Ни один депутат Госдумы не проголосовал против закона о бюджете, заявил Володин
Ни один депутат Госдумы не проголосовал против закона о федеральном бюджете на 2027-2029 годы, это говорит о многом, заявил председатель Госдумы Вячеслав... | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T14:18+0300
2026-11-24T14:18+0300
2026-11-24T14:18+0300
россия
вячеслав володин
госдума
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Ни один депутат Госдумы не проголосовал против закона о федеральном бюджете на 2027-2029 годы, это говорит о многом, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума во вторник приняла закон о федеральном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов.
"Федеральный закон принят. Уважаемые коллеги, поздравляю вас с принятием федерального закона о бюджете на 2027-й, 28-й, 29-й годы. Против принятия закона не было ни одного депутата, это о многом говорит. А что касается воздержавшихся, это значит тоже поддержка. Но при этом есть свое видение, есть позиция", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
По его словам, в ситуации с таким большим количеством санкций против России каждый депутат отдает себе отчет, что сделано максимально, и бюджет решает проблемы россиян.
"Все социальные стандарты и обязательства подкреплены финансово. В бюджете они нашли отражение. Все то, что нам необходимо было сделать с точки зрения поддержки участников специальной военной операции и проведения специальной военной операции, также в бюджете предусмотрено", - добавил председатель Госдумы.
Володин подчеркнул, что консолидация крайне важна. "Страна должна развиваться. Эти непростые задачи в наше сложное время удалось решить, поэтому нет никого против принятия бюджета", - отметил он.
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россия, вячеслав володин, госдума
РОССИЯ, Вячеслав Володин, Госдума
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Ни один депутат Госдумы не проголосовал против закона о федеральном бюджете на 2027-2029 годы, это говорит о многом, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума во вторник приняла закон о федеральном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов.
"Федеральный закон принят. Уважаемые коллеги, поздравляю вас с принятием федерального закона о бюджете на 2027-й, 28-й, 29-й годы. Против принятия закона не было ни одного депутата, это о многом говорит. А что касается воздержавшихся, это значит тоже поддержка. Но при этом есть свое видение, есть позиция", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
По его словам, в ситуации с таким большим количеством санкций против России каждый депутат отдает себе отчет, что сделано максимально, и бюджет решает проблемы россиян.
"Все социальные стандарты и обязательства подкреплены финансово. В бюджете они нашли отражение. Все то, что нам необходимо было сделать с точки зрения поддержки участников специальной военной операции и проведения специальной военной операции, также в бюджете предусмотрено", - добавил председатель Госдумы.
Володин подчеркнул, что консолидация крайне важна. "Страна должна развиваться. Эти непростые задачи в наше сложное время удалось решить, поэтому нет никого против принятия бюджета", - отметил он.