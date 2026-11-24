https://1prime.ru/20261124/volodin-875505365.html

Володин обсудил с главой Тамбовской области развитие региона

Володин обсудил с главой Тамбовской области развитие региона - 24.11.2026, ПРАЙМ

Володин обсудил с главой Тамбовской области развитие региона

Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с главой Тамбовской области Евгением Первышовым, в ходе нее обсуждались вопросы социально-экономического... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T17:54+0300

2026-11-24T17:54+0300

2026-11-24T17:54+0300

россия

общество

тамбовская область

вячеслав володин

госдума

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с главой Тамбовской области Евгением Первышовым, в ходе нее обсуждались вопросы социально-экономического развития региона, сообщается на сайте палаты парламента. "Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин провел встречу с главой Тамбовской области Евгением Первышовым. Обсуждались вопросы социально-экономического развития региона", - сказано в публикации. Отмечается, что Первышов рассказал о реализуемых в Тамбовской области мерах поддержки участников СВО и членов их семей, а также о программах по модернизации социальной и коммунальной инфраструктуры, развитии сельского хозяйства. Уточняется, что отдельно речь шла о проекте по электрификации железнодорожной ветки от г. Мичуринска (ст. Кочетовка) до г. Ртищево, проходящей через Тамбовскую и Саратовскую области. "Глава Тамбовской области поблагодарил председателя ГД и депутатов за внимание к региону и вопросам, волнующим его жителей", - добавляется на сайте.

тамбовская область

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россия, общество , тамбовская область, вячеслав володин, госдума