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Британия закупила в США тонны поддельной взрывчатки для Украины, пишет FT

Британия закупила в США тонны поддельной взрывчатки для Украины, пишет FT - 24.11.2026, ПРАЙМ

Британия закупила в США тонны поддельной взрывчатки для Украины, пишет FT

Великобритания закупила для Украины тонны поддельного взрывчатого вещества С4 американского производства, пишет газета Financial Times со ссылкой на данные... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T10:01+0300

2026-11-24T10:01+0300

2026-11-24T10:01+0300

вооружения

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взрывчатка

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Великобритания закупила для Украины тонны поддельного взрывчатого вещества С4 американского производства, пишет газета Financial Times со ссылкой на данные собственного расследования. "Британия закупила тонны поддельной пластичной взрывчатки C4 для Украины у обанкротившегося... бывшего американского полицейского в рамках серии сделок, проведенных ключевым британским подразделением, отвечающим за закупки вооружений для Киева", - пишет издание. Как отмечает издание, американский торговец оружием Райан Моррис выиграл для своей компании Tripwire South LLC контракты по продаже министерству обороны Британии сотен тонн вещества, которое, согласно его техническим паспортам, представляло собой новый, более мощный тип C4, превосходящий по характеристикам традиционные версии. Проведенное изданием расследование показало, что на самом деле речь шла о более дешевом коммерческом взрывчатом веществе, не содержащем обнаруживаемого гексогена, который является основным компонентом для C4. Как отмечается, купленная взрывчатка поставлялась для использования на украинских ударных дронах. Как пишет Financial Times, эти сделки, которые продолжались на протяжении нескольких лет и включали контракты на десятки миллионов фунтов стерлингов, выявляют серьезные недостатки в ускоренной процедуре закупок вооружений в Великобритании, поднимая вопросы о том, как министерство обороны страны проверяет поставщиков, контролирует поставки оружия и обеспечивает защиту тех, кто с ним работает. Сам Моррис и его компания отвергли обвинения в предоставлении вводящих в заблуждение сведений о безопасности и пригрозили судебным иском изданию Financial Times в связи с публикацией результатов его расследования, отмечается в статье. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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мировая экономика, украина, великобритания, сша, оружие, взрывчатка