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Waymo отзывает в США почти 4,5 тысячи автоматизированных автомобилей
Waymo отзывает в США почти 4,5 тысячи автоматизированных автомобилей - 24.11.2026, ПРАЙМ
Waymo отзывает в США почти 4,5 тысячи автоматизированных автомобилей
Американская компания Waymo, специализирующаяся на технологиях автономного вождения, отзывает в США почти 4,5 тысячи автоматизированных автомобилей в связи с... | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T17:36+0300
2026-11-24T17:36+0300
2026-11-24T17:36+0300
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Американская компания Waymo, специализирующаяся на технологиях автономного вождения, отзывает в США почти 4,5 тысячи автоматизированных автомобилей в связи с возможными сбоями программного обеспечения, говорится в пресс-релизе Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA).
"Компания Waymo LLC (Waymo) отзывает некоторые системы автоматизированного вождения 5-го и 6-го поколений (ADS)", - говорится в сообщении.
Согласно документу, будут отозваны 4488 автомобилей.
"Программное обеспечение может позволить автомобилю выехать на закрытую полосу автострады и продолжить движение на высокой скорости", - добавляется в материалах.
Регулятор предупреждает, что движение по закрытой полосе на автомагистрали увеличивает риск дорожно-транспортного происшествия.
В пресс-релизе указывается, что окончательное решение возникшей проблемы прорабатывается. Начиная с 11 ноября 2026 года, Waymo изменила сферу своей деятельности, чтобы избегать условий, повышающих вероятность столкновения с закрытыми полосами движения на автомагистралях.
Waymo, принадлежащая компании Google Alphabet, эксплуатирует беспилотные автомобили в нескольких крупных городах по всей территории США, также она собиралась распространить свою деятельность и на Лондон.
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технологии, бизнес, сша, лондон
Технологии, Бизнес, США, ЛОНДОН
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Американская компания Waymo, специализирующаяся на технологиях автономного вождения, отзывает в США почти 4,5 тысячи автоматизированных автомобилей в связи с возможными сбоями программного обеспечения, говорится в пресс-релизе Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA).
"Компания Waymo LLC (Waymo) отзывает некоторые системы автоматизированного вождения 5-го и 6-го поколений (ADS)", - говорится в сообщении.
Согласно документу, будут отозваны 4488 автомобилей.
"Программное обеспечение может позволить автомобилю выехать на закрытую полосу автострады и продолжить движение на высокой скорости", - добавляется в материалах.
Регулятор предупреждает, что движение по закрытой полосе на автомагистрали увеличивает риск дорожно-транспортного происшествия.
В пресс-релизе указывается, что окончательное решение возникшей проблемы прорабатывается. Начиная с 11 ноября 2026 года, Waymo изменила сферу своей деятельности, чтобы избегать условий, повышающих вероятность столкновения с закрытыми полосами движения на автомагистралях.
Waymo, принадлежащая компании Google Alphabet, эксплуатирует беспилотные автомобили в нескольких крупных городах по всей территории США, также она собиралась распространить свою деятельность и на Лондон.