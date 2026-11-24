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Waymo отзывает в США почти 4,5 тысячи автоматизированных автомобилей

Waymo отзывает в США почти 4,5 тысячи автоматизированных автомобилей - 24.11.2026, ПРАЙМ

Waymo отзывает в США почти 4,5 тысячи автоматизированных автомобилей

Американская компания Waymo, специализирующаяся на технологиях автономного вождения, отзывает в США почти 4,5 тысячи автоматизированных автомобилей в связи с... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T17:36+0300

2026-11-24T17:36+0300

2026-11-24T17:36+0300

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Американская компания Waymo, специализирующаяся на технологиях автономного вождения, отзывает в США почти 4,5 тысячи автоматизированных автомобилей в связи с возможными сбоями программного обеспечения, говорится в пресс-релизе Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA). "Компания Waymo LLC (Waymo) отзывает некоторые системы автоматизированного вождения 5-го и 6-го поколений (ADS)", - говорится в сообщении. Согласно документу, будут отозваны 4488 автомобилей. "Программное обеспечение может позволить автомобилю выехать на закрытую полосу автострады и продолжить движение на высокой скорости", - добавляется в материалах. Регулятор предупреждает, что движение по закрытой полосе на автомагистрали увеличивает риск дорожно-транспортного происшествия. В пресс-релизе указывается, что окончательное решение возникшей проблемы прорабатывается. Начиная с 11 ноября 2026 года, Waymo изменила сферу своей деятельности, чтобы избегать условий, повышающих вероятность столкновения с закрытыми полосами движения на автомагистралях. Waymo, принадлежащая компании Google Alphabet, эксплуатирует беспилотные автомобили в нескольких крупных городах по всей территории США, также она собиралась распространить свою деятельность и на Лондон.

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