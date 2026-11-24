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Анонимность исчезла: "Яндекс Браузер" признал сбор контактов пользователей

Анонимность исчезла: "Яндекс Браузер" признал сбор контактов пользователей - 24.11.2026, ПРАЙМ

Анонимность исчезла: "Яндекс Браузер" признал сбор контактов пользователей

"Яндекс" обновил лицензионное соглашение "Яндекс Браузера", убрав из него все упоминания об анонимности и обезличенности данных, пишет CNews. | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T16:59+0300

2026-11-24T16:59+0300

2026-11-24T17:00+0300

технологии

общество

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МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. "Яндекс" обновил лицензионное соглашение "Яндекс Браузера", убрав из него все упоминания об анонимности и обезличенности данных, пишет CNews.Как отмечает издание, новая редакция датируется октябрем 2026 года. Изменения коснулись только раздела 5 ("Прочие условия и уведомления"), где ранее анонимность упоминалась пять раз, а обезличенность — дважды. Теперь этих понятий в документе нет."В новой редакции понятие "анонимности" больше не встречается. Но при этом сообщается, что при использовании браузера "правообладатель может обрабатывать следующие персональные данные", среди которых IP-адрес, файлы cookie, "веб-маяки/пиксельные теги" и данные об идентификаторе браузера", — указывают журналисты.Кроме того, из соглашения исчезла общая норма о праве пользователя в любой момент отказаться от передачи данных, отключив соответствующие функции, — остались лишь условия об отключении отдельных опций. Изменился и пункт о голосовом вызове контактов: если раньше "Яндекс" осуществлял "сбор и хранение" телефонной книги, а пользователь мог запросить удаление данных, то теперь речь идет об "обработке", и пользователь "обязуется обеспечить законность передачи данных" третьих лиц.В пресс-службе "Яндекс Браузера" назвали изменения техническими, а объем и цели обработки данных остались прежними."Изменения касаются только формулировок в соглашении. Браузер не стал собирать больше данных или дополнительно связывать их с конкретными пользователями", — приводит CNews слова представителя компании.В "Яндексе" добавили, что пользователи по-прежнему могут отключить отправку статистики и управлять сохраненными данными в настройках.Эксперты связывают изменения с законодательством о персональных данных, а не с попыткой компании использовать данные иначе."Изменение формулировок отражает переход от общей категории "анонимных данных" к прямой констатации того, что "Яндекс" собирает эти данные как персональные", — говорит кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков.

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