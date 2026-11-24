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Экономист назвал три слагаемых роста российской экономики

Экономист назвал три слагаемых роста российской экономики - 24.11.2026, ПРАЙМ

Экономист назвал три слагаемых роста российской экономики

Потребление, инвестиции и экспорт являются тремя составляющими, которые стимулируют рост российской экономики, заявил в интервью РИА Новости бывший министр... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T08:21+0300

2026-11-24T08:21+0300

2026-11-24T08:23+0300

финансы

россия

минфин

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Потребление, инвестиции и экспорт являются тремя составляющими, которые стимулируют рост российской экономики, заявил в интервью РИА Новости бывший министр финансов, экономист Михаил Задорнов. "Первое, что двигает рост экономики, - потребление. Второе – инвестиции, то есть валовое накопление. И третье – это то, что называется чистый экспорт, превышение экспорта над импортом товаров и услуг", - перечислил экономист. По его мнению, инвестиции после всплеска в 2023-2024 в этом году покажут отрицательную динамику. "В этом году будет более 5%, может даже 7% сокращение инвестиций. Что естественно после всплеска в 2023-2024 годах", - указал экс-глава Минфина. "Можно сказать, что наш экономический рост сегодня - это потребление людей и государства и рост экспорта. В этом году, в отличие от прошлого, нам помогает чистый экспорт. Экспорт, несмотря на крепкий рубль, растет заметно быстрее импорта, это тоже дает вклад в экономический рост", - пояснил Задорнов. По его словам, рост потребления в начале текущего года не вызывает опасения нового скачка инфляции. "Обратная ситуация. Потребление в первом квартале росло не так быстро, в пределах 2-2,5%. А вот со второго квартала и сейчас, в третьем, рост розничного товарооборота уже превышает 5% в реальном выражении. Значит, предложение не успевает за спросом. Это и есть в том числе признак и причина инфляции", - отметил экономист. При этом текущая ситуация в экономике не является стагфляцией, подчеркнул Задорнов. "Стагфляция - четкая экономическая категория, это фактически отсутствие роста или нулевой рост и высокая инфляция. У нас инфляция достаточно высокая, в этом году, видимо, будет 7,2-7,5%, но пока она не выходит из нормы. И у нас есть экономический рост. Поэтому правильно назвать ситуацию – стагнация экономики после двух лет активного роста", - резюмировал он.

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финансы, россия, минфин