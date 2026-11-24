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Экономист допустил снижение цен на жилье в новостройках
Экономист допустил снижение цен на жилье в новостройках - 24.11.2026, ПРАЙМ
Экономист допустил снижение цен на жилье в новостройках
Стоимость жилья в России не показывает заметного роста, а на новостройки цены могут даже снижаться из-за высокой доли нераспроданного жилья, рассказал в... | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T09:15+0300
2026-11-24T09:15+0300
2026-11-24T09:16+0300
недвижимость
бизнес
россия
михаил задорнов
новостройки
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Стоимость жилья в России не показывает заметного роста, а на новостройки цены могут даже снижаться из-за высокой доли нераспроданного жилья, рассказал в интервью РИА Новости бывший министр финансов РФ, экономист Михаил Задорнов. "Цены не падают, но и роста заметного нет. Где-то цены на новостройки даже будут снижаться, потому что некоторые застройщики попали в сложное положение, и будут "сбрасывать" часть своего жилья", - сказал он. По его словам, сейчас наблюдается тенденция, что в уже сданных домах 30% квартир не проданы. "Еще полгода назад представить такое было сложно. Видимо, в первом полугодии следующего года это соотношение во многих комплексах будет уже 50 на 50, и застройщикам опять придется идти на уступки. Поэтому коррекция цен на новое жилье неизбежна", - добавил Задорнов.
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недвижимость, бизнес, россия, михаил задорнов, новостройки
Недвижимость, Бизнес, РОССИЯ, Михаил Задорнов, новостройки
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Стоимость жилья в России не показывает заметного роста, а на новостройки цены могут даже снижаться из-за высокой доли нераспроданного жилья, рассказал в интервью РИА Новости бывший министр финансов РФ, экономист Михаил Задорнов.
"Цены не падают, но и роста заметного нет. Где-то цены на новостройки даже будут снижаться, потому что некоторые застройщики попали в сложное положение, и будут "сбрасывать" часть своего жилья", - сказал он.
По его словам, сейчас наблюдается тенденция, что в уже сданных домах 30% квартир не проданы.
"Еще полгода назад представить такое было сложно. Видимо, в первом полугодии следующего года это соотношение во многих комплексах будет уже 50 на 50, и застройщикам опять придется идти на уступки. Поэтому коррекция цен на новое жилье неизбежна", - добавил Задорнов.