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Средняя зарплата в России за 10 лет выросла на 66 тысяч рублей

Средняя зарплата в России за 10 лет выросла на 66 тысяч рублей - 24.11.2026, ПРАЙМ

Средняя зарплата в России за 10 лет выросла на 66 тысяч рублей

Средняя зарплата в России за десять лет выросла на 66 305 рублей, следует из данных Росстата, с которыми ознакомилось РИА Новости. | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T09:52+0300

2026-11-24T09:52+0300

2026-11-24T10:15+0300

россия

росстат

зарплата

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Средняя зарплата в России за десять лет выросла на 66 305 рублей, следует из данных Росстата, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно статистике, в августе 2016 года средняя зарплата составляла 36 709 рублей, а в августе 2026 года она выросла на 66 305 рублей, до 103 014 рублей.

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россия, росстат, зарплата