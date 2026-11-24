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Средняя зарплата в России за 10 лет выросла на 66 тысяч рублей
Средняя зарплата в России за 10 лет выросла на 66 тысяч рублей - 24.11.2026, ПРАЙМ
Средняя зарплата в России за 10 лет выросла на 66 тысяч рублей
Средняя зарплата в России за десять лет выросла на 66 305 рублей, следует из данных Росстата, с которыми ознакомилось РИА Новости. | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T09:52+0300
2026-11-24T09:52+0300
2026-11-24T10:15+0300
россия
росстат
зарплата
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Средняя зарплата в России за десять лет выросла на 66 305 рублей, следует из данных Росстата, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно статистике, в августе 2016 года средняя зарплата составляла 36 709 рублей, а в августе 2026 года она выросла на 66 305 рублей, до 103 014 рублей.
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россия, росстат, зарплата
РОССИЯ, Росстат, зарплата
Средняя зарплата в России за 10 лет выросла на 66 тысяч рублей
Средняя зарплата в России за 10 лет выросла на 66 305 рублей
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Средняя зарплата в России за десять лет выросла на 66 305 рублей, следует из данных Росстата, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно статистике, в августе 2016 года средняя зарплата составляла 36 709 рублей, а в августе 2026 года она выросла на 66 305 рублей, до 103 014 рублей.