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Зерно перегружают с севшего на мель сухогруза в Ярославской области

Зерно перегружают с севшего на мель сухогруза в Ярославской области - 24.11.2026, ПРАЙМ

Зерно перегружают с севшего на мель сухогруза в Ярославской области

Зерно перегружают с севшего на мель сухогруза в Ярославской области, рассказал РИА Новости представитель ГУМЧС России по региону. | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T14:42+0300

2026-11-24T14:42+0300

2026-11-24T14:42+0300

сельское хозяйство

россия

ярославская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 ноя – ПРАЙМ. Зерно перегружают с севшего на мель сухогруза в Ярославской области, рассказал РИА Новости представитель ГУМЧС России по региону. В понедельник ГУМЧС сообщило, что сухогруз "ВолгоДон 5043" с зерном попал на камень на Рыбинском водохранилище в Ярославской области, пострадавших и разлива топлива нет. В ведомстве отметили, что проводится откачка воды штатными средствами. Прорабатывается вопрос привлечения плавучего крана для перегрузки зерна и сухогруза "ВолгоДон 217". "На данный момент прибыло резервное судно, перегружают зерно. Позже на буксире сухогруз оттащат с мели. Насколько мне известно, это запланировано на 27 ноября", - сказал собеседник агентства. По его словам, экипаж сухогруза не эвакуировался и остается на судне. Запаса провизии у них больше чем на две недели, уточнил представитель ведомства.

ярославская область

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сельское хозяйство, россия, ярославская область