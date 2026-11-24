https://1prime.ru/20261124/zerno-875496612.html
Зерно перегружают с севшего на мель сухогруза в Ярославской области
Зерно перегружают с севшего на мель сухогруза в Ярославской области - 24.11.2026, ПРАЙМ
Зерно перегружают с севшего на мель сухогруза в Ярославской области
Зерно перегружают с севшего на мель сухогруза в Ярославской области, рассказал РИА Новости представитель ГУМЧС России по региону. | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T14:42+0300
2026-11-24T14:42+0300
2026-11-24T14:42+0300
сельское хозяйство
россия
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 ноя – ПРАЙМ. Зерно перегружают с севшего на мель сухогруза в Ярославской области, рассказал РИА Новости представитель ГУМЧС России по региону.
В понедельник ГУМЧС сообщило, что сухогруз "ВолгоДон 5043" с зерном попал на камень на Рыбинском водохранилище в Ярославской области, пострадавших и разлива топлива нет.
В ведомстве отметили, что проводится откачка воды штатными средствами. Прорабатывается вопрос привлечения плавучего крана для перегрузки зерна и сухогруза "ВолгоДон 217".
"На данный момент прибыло резервное судно, перегружают зерно. Позже на буксире сухогруз оттащат с мели. Насколько мне известно, это запланировано на 27 ноября", - сказал собеседник агентства.
По его словам, экипаж сухогруза не эвакуировался и остается на судне. Запаса провизии у них больше чем на две недели, уточнил представитель ведомства.
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сельское хозяйство, россия, ярославская область
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Ярославская область
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 ноя – ПРАЙМ. Зерно перегружают с севшего на мель сухогруза в Ярославской области, рассказал РИА Новости представитель ГУМЧС России по региону.
В понедельник ГУМЧС сообщило, что сухогруз "ВолгоДон 5043" с зерном попал на камень на Рыбинском водохранилище в Ярославской области, пострадавших и разлива топлива нет.
В ведомстве отметили, что проводится откачка воды штатными средствами. Прорабатывается вопрос привлечения плавучего крана для перегрузки зерна и сухогруза "ВолгоДон 217".
"На данный момент прибыло резервное судно, перегружают зерно. Позже на буксире сухогруз оттащат с мели. Насколько мне известно, это запланировано на 27 ноября", - сказал собеседник агентства.
По его словам, экипаж сухогруза не эвакуировался и остается на судне. Запаса провизии у них больше чем на две недели, уточнил представитель ведомства.