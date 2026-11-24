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В Юго-Восточной Азии хотят платить людям, чтобы они не работали в жару

В Юго-Восточной Азии хотят платить людям, чтобы они не работали в жару - 24.11.2026, ПРАЙМ

В Юго-Восточной Азии хотят платить людям, чтобы они не работали в жару

Создатели сингапурского фонда El Nino Resilience Fund хотят платить людям в Юго-Восточной Азии, чтобы те не работали в сильную жару и не рисковали здоровьем... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T09:02+0300

2026-11-24T09:02+0300

2026-11-24T09:02+0300

азия

индонезия

эль-ниньо

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МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Создатели сингапурского фонда El Nino Resilience Fund хотят платить людям в Юго-Восточной Азии, чтобы те не работали в сильную жару и не рисковали здоровьем ради заработка, сообщает газета Straits Times. Один из рассматриваемых способов помощи — страхование на случай экстремальной жары для людей, занятых в неформальном секторе, прежде всего, женщин. При достижении определенной температуры они смогут получать денежные выплаты, которые помогут переждать жару без потери заработка. "У нас есть редкая возможность подготовиться к климатическому потрясению до того, как его последствия проявятся в полной мере. Мы знаем, какие сообщества наиболее уязвимы, и по всей Азии уже разрабатываются эффективные решения", — цитирует издание слова главы Asia Climate Philanthropy Advisory Лоры Ли. Фонд был создан совместно Asia Climate Philanthropy Advisory и Asia Community Foundation. Организаторы намерены собрать 3 миллиона долларов для помощи жителям региона при жаре, засухах и пожарах, связанных с климатическим явлением Эль-Ниньо. Уже получено 850 тысяч долларов, оставшиеся 2,15 миллиона рассчитывают привлечь за два года. Среди других возможных мер — установка систем водоснабжения на солнечной энергии в удаленных населенных пунктах, защита урожая, предотвращение лесных и торфяных пожаров и восстановление сгоревших лесов в Индонезии. Первые средства планируют выделить в середине декабря, последующее финансирование — предоставлять ежеквартально. Сейчас организаторы отбирают проекты с учетом их готовности к запуску. Деньги будут поступать через проверенные местные организации, работающие с жителями региона. Эль-Ниньо - климатический феномен аномального нагрева поверхности Тихого океана, который способен менять погоду по всему миру, вызывая засухи и наводнения.

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азия, индонезия, эль-ниньо