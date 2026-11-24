https://1prime.ru/20261124/zhiteli-875508006.html
Жители 11 районов Мордовии остались без света из-за непогоды
Жители 11 районов Мордовии остались без света из-за непогоды - 24.11.2026, ПРАЙМ
Жители 11 районов Мордовии остались без света из-за непогоды
Жители 11 районов и округов Мордовии остались без света из-за непогоды, энергетики ведут восстановительные работы, сообщает Центр управления регионом. | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T19:04+0300
2026-11-24T19:04+0300
2026-11-24T19:04+0300
общество
мордовия
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875508006.jpg?1795536289
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноя – ПРАЙМ. Жители 11 районов и округов Мордовии остались без света из-за непогоды, энергетики ведут восстановительные работы, сообщает Центр управления регионом.
По данным синоптиков, в Мордовии наблюдается ухудшение погоды - местами порывы ветра до 15 метров в секунду, метель, на дорогах местами гололедица.
"Из-за ухудшения погодных условия в 11 районах и округах Мордовии зафиксированы проблемы с электроснабжением. Сейчас главная задача – как можно скорее вернуть свет. В восстановительных работах задействованы 30 бригад "Мордовэнерго", - говорится в сообщении.
Как отметили в Центре управления регионом, ориентировочный срок завершения основных восстановительных работ – до 23:59 24 ноября.
Глава региона Артем Здунов сообщил, что оперативные, коммунальные, дорожные службы переведены в режим повышенной готовности.
"Специалисты непрерывно мониторят ситуацию, ресурсоснабжающие организации оперативно устраняют аварии на сетях. Особое внимание социальным объектам", - написал Здунов в канале на платформе "Макс".
мордовия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мордовия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноя – ПРАЙМ. Жители 11 районов и округов Мордовии остались без света из-за непогоды, энергетики ведут восстановительные работы, сообщает Центр управления регионом.
По данным синоптиков, в Мордовии наблюдается ухудшение погоды - местами порывы ветра до 15 метров в секунду, метель, на дорогах местами гололедица.
"Из-за ухудшения погодных условия в 11 районах и округах Мордовии зафиксированы проблемы с электроснабжением. Сейчас главная задача – как можно скорее вернуть свет. В восстановительных работах задействованы 30 бригад "Мордовэнерго", - говорится в сообщении.
Как отметили в Центре управления регионом, ориентировочный срок завершения основных восстановительных работ – до 23:59 24 ноября.
Глава региона Артем Здунов сообщил, что оперативные, коммунальные, дорожные службы переведены в режим повышенной готовности.
"Специалисты непрерывно мониторят ситуацию, ресурсоснабжающие организации оперативно устраняют аварии на сетях. Особое внимание социальным объектам", - написал Здунов в канале на платформе "Макс".