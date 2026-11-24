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Жители 11 районов Мордовии остались без света из-за непогоды

Жители 11 районов Мордовии остались без света из-за непогоды - 24.11.2026, ПРАЙМ

Жители 11 районов Мордовии остались без света из-за непогоды

Жители 11 районов и округов Мордовии остались без света из-за непогоды, энергетики ведут восстановительные работы, сообщает Центр управления регионом. | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T19:04+0300

2026-11-24T19:04+0300

2026-11-24T19:04+0300

общество

мордовия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноя – ПРАЙМ. Жители 11 районов и округов Мордовии остались без света из-за непогоды, энергетики ведут восстановительные работы, сообщает Центр управления регионом. По данным синоптиков, в Мордовии наблюдается ухудшение погоды - местами порывы ветра до 15 метров в секунду, метель, на дорогах местами гололедица. "Из-за ухудшения погодных условия в 11 районах и округах Мордовии зафиксированы проблемы с электроснабжением. Сейчас главная задача – как можно скорее вернуть свет. В восстановительных работах задействованы 30 бригад "Мордовэнерго", - говорится в сообщении. Как отметили в Центре управления регионом, ориентировочный срок завершения основных восстановительных работ – до 23:59 24 ноября. Глава региона Артем Здунов сообщил, что оперативные, коммунальные, дорожные службы переведены в режим повышенной готовности. "Специалисты непрерывно мониторят ситуацию, ресурсоснабжающие организации оперативно устраняют аварии на сетях. Особое внимание социальным объектам", - написал Здунов в канале на платформе "Макс".

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общество , мордовия