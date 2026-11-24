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Золото стоимостью полмиллиарда рублей потеряли при перевозке на Магадане

Золото стоимостью полмиллиарда рублей потеряли при перевозке на Магадане - 24.11.2026, ПРАЙМ

Золото стоимостью полмиллиарда рублей потеряли при перевозке на Магадане

Магаданская золотодобывающая компания "Берелех" обратилась в Арбитражный суд региона с иском к Управлению Спецсвязи региона, сотрудники которой при перевозке... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T09:06+0300

2026-11-24T09:06+0300

2026-11-24T09:06+0300

происшествия

золото

россия

магаданская область

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МАГАДАН, 24 ноя - ПРАЙМ. Магаданская золотодобывающая компания "Берелех" обратилась в Арбитражный суд региона с иском к Управлению Спецсвязи региона, сотрудники которой при перевозке потеряли золото стоимостью полмиллиарда рублей, сообщается в официальном канале суда в мессенджере Макс. "Как следует из содержания иска и приложенных к нему документов, в сентябре 2026 года представителями Спецсвязи от АО "ГДК "Берелех" был принят груз с вложением драгоценных и редкоземельных металлов. Ценный груз принят для транспортировки в другие регионы страны. В последующем Управление Спецсвязи уведомило отправителя об утрате части груза. По оценке АО "ГДК "Берелех" стоимость утраченных драгоценных металлов составила более 591 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Поясняется, что руководство золотодобывающего предприятия направило претензию в адрес Управления Спецсвязи о возмещении причиненного материального ущерба, но в досудебном порядке предъявленные требования удовлетворены не были. "В принятом судом иске помимо возмещения причиненного материального ущерба истцом также заявлены требования о взыскании с Управления Спецсвязи провозной платы в размере более 215 тысяч рублей и взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 8,846 миллиона рублей", - дополняет Арбитражный суд региона. Уточняется, что предварительное судебное заседание по делу назначено на 16 декабря 2026 года.

магаданская область

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золото, россия, магаданская область