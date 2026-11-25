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В АдГ призвали поставить экономику ФРГ на ноги с помощью дешевой энергии
В АдГ призвали поставить экономику ФРГ на ноги с помощью дешевой энергии - 25.11.2026, ПРАЙМ
В АдГ призвали поставить экономику ФРГ на ноги с помощью дешевой энергии
Сопредседатель "Альтернативы для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель на дебатах в бундестаге призвала снова поставить экономику ФРГ на ноги с помощью дешевой энергии, | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T17:36+0300
2026-11-25T17:36+0300
2026-11-25T17:36+0300
газ
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германия
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алиса вайдель
фридрих мерц
адг
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БЕРЛИН, 25 ноя - ПРАЙМ. Сопредседатель "Альтернативы для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель на дебатах в бундестаге призвала снова поставить экономику ФРГ на ноги с помощью дешевой энергии, включая закупки нефти и газа у России.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, выступая в парламенте чуть ранее в рамках второго чтения проекта бюджета на 2027 год, признал кризисное положение страны и предупредил о необходимости сокращения государственных расходов. По его словам, немцы больше не смогут получать за счет налоговых средств все то, к чему давно привыкли.
"И самое главное - дешевая энергия: возврат к атомной энергетике, закупка природного газа и нефти там, где они дешевле всего, в том числе в России", - заявила Вайдель на дебатах по бюджету, говоря о планах АдГ по выведению Германии из кризиса.
По ее мнению, эта мера поможет снова поставить экономику ФРГ на ноги.
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газ, мировая экономика, германия, фрг, алиса вайдель, фридрих мерц, адг
Газ, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, ФРГ, Алиса Вайдель, Фридрих Мерц, АдГ
БЕРЛИН, 25 ноя - ПРАЙМ. Сопредседатель "Альтернативы для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель на дебатах в бундестаге призвала снова поставить экономику ФРГ на ноги с помощью дешевой энергии, включая закупки нефти и газа у России.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, выступая в парламенте чуть ранее в рамках второго чтения проекта бюджета на 2027 год, признал кризисное положение страны и предупредил о необходимости сокращения государственных расходов. По его словам, немцы больше не смогут получать за счет налоговых средств все то, к чему давно привыкли.
"И самое главное - дешевая энергия: возврат к атомной энергетике, закупка природного газа и нефти там, где они дешевле всего, в том числе в России", - заявила Вайдель на дебатах по бюджету, говоря о планах АдГ по выведению Германии из кризиса.
По ее мнению, эта мера поможет снова поставить экономику ФРГ на ноги.