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Автомобильный обход Адлера планируется открыть в 2028 году

Автомобильный обход Адлера планируется открыть в 2028 году - 25.11.2026, ПРАЙМ

Автомобильный обход Адлера планируется открыть в 2028 году

Автомобильный обход Адлера планируется открыть в 2028 году, сообщил глава Сочи Андрей Прошунин. | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T18:49+0300

2026-11-25T18:49+0300

2026-11-25T18:49+0300

бизнес

адлер

сочи

красная поляна

марат хуснуллин

автодор

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СОЧИ, 25 ноя – ПРАЙМ. Автомобильный обход Адлера планируется открыть в 2028 году, сообщил глава Сочи Андрей Прошунин. "Очень плотно у нас идет строительство обхода Адлера, он решит сразу несколько транспортных вопросов, остро стоящих в пик сезона… Обход предполагался к сдаче в 2027 году, немножко задержались, но я уверен, что в 2028 году это будет уже открытая дорога с двумя туннелями", - сказал Прошунин на пресс-конференции. Он рассказал, что сегодня ГК "Автодор" завершает строительство разворотной петли в селе Высоком со стороны Восточного портала. У Западного портала идут активные работы по устройству опор будущей эстакады. В марте вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявлял, что обход Адлера планируется запустить к концу 2027 года - началу 2028 года. Строительство объезда Адлера ведется в рамках реализации крупного проекта по строительству компанией "Автодор" дороги федерального значения от М-4 "Дон" до Сочи. Как отмечал Хуснуллин, масштабный проект М-4 "Дон" улучшит транспортную ситуацию на Черноморском побережье, увеличит туристический потенциал. Строительство конкретно обхода Адлера, по его информации, сократит время в пути из Сочи в аэропорт и Красную Поляну.

адлер

сочи

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бизнес, адлер, сочи, красная поляна, марат хуснуллин, автодор