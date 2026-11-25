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"Аэроэкспресс" продолжает курсировать по графику, несмотря на снегопад в Москве

"Аэроэкспресс" продолжает курсировать по графику, несмотря на снегопад в Москве - 25.11.2026, ПРАЙМ

"Аэроэкспресс" продолжает курсировать по графику, несмотря на снегопад в Москве

Поезда и экспресс-автобусы "Аэроэкспресса" продолжают курсировать по графику, несмотря на снегопад в Москве, сообщает компания. | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T15:46+0300

2026-11-25T15:46+0300

2026-11-25T15:46+0300

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Поезда и экспресс-автобусы "Аэроэкспресса" продолжают курсировать по графику, несмотря на снегопад в Москве, сообщает компания. Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщила ранее в среду, что в Москве образовался снежный покров высотой 12 сантиметров, который может увеличиться до 14 сантиметров. "Снегопад в Московском регионе не повлиял на график движения поездов и экспресс-автобусов "Аэроэкспресса", они курсируют в аэропорты "Шереметьево" и "Домодедово" по расписанию", - рассказали в компании. Там напомнили, что в компании работает оперативный штаб, который в круглосуточном режиме контролирует график движения транспорта и очистку инфраструктуры.

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