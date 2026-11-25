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На третьем энергоблоке АЭС "Олкилуото" остановят производство электроэнергии
На третьем энергоблоке АЭС "Олкилуото" остановят производство электроэнергии - 25.11.2026, ПРАЙМ
На третьем энергоблоке АЭС "Олкилуото" остановят производство электроэнергии
Производство электроэнергии на третьем энергоблоке финской АЭС "Олкилуото" остановят из-за неисправности, сообщила компания-оператор станции Teollisuuden Voima... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T13:24+0300
2026-11-25T13:24+0300
2026-11-25T13:24+0300
промышленность
финляндия
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Производство электроэнергии на третьем энергоблоке финской АЭС "Олкилуото" остановят из-за неисправности, сообщила компания-оператор станции Teollisuuden Voima (TVO).
"Производство электроэнергии на третьем энергоблоке АЭС "Олкилуото" будет приостановлено в четверг, 26 ноября, в 1.00 (2.00 мск) в связи с выяснением и устранением неисправности клапана", - говорится в сообщении.
Там уточняется, что диагностика неисправности и ремонт продлятся предварительно до субботы. По данным оператора, причиной перебоев стал дефект клапана, обнаруженный ранее при увеличении мощности энергоблока после проведения планового техобслуживания.
АЭС "Олкилуото" располагается на западе страны. Три действующих реактора производят примерно 30% потребляемой Финляндией энергии.
Ранее в работе АЭС регулярно обнаруживались неисправности. Предыдущая была зафиксирована в сентябре, тогда были проблемы с парогенератором на третьем энергоблоке. В августе этот же энергоблок снизил мощность из-за неисправности двух главных циркулярных насосов.
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промышленность, финляндия
Промышленность, ФИНЛЯНДИЯ
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Производство электроэнергии на третьем энергоблоке финской АЭС "Олкилуото" остановят из-за неисправности, сообщила компания-оператор станции Teollisuuden Voima (TVO).
"Производство электроэнергии на третьем энергоблоке АЭС "Олкилуото" будет приостановлено в четверг, 26 ноября, в 1.00 (2.00 мск) в связи с выяснением и устранением неисправности клапана", - говорится в сообщении.
Там уточняется, что диагностика неисправности и ремонт продлятся предварительно до субботы. По данным оператора, причиной перебоев стал дефект клапана, обнаруженный ранее при увеличении мощности энергоблока после проведения планового техобслуживания.
АЭС "Олкилуото" располагается на западе страны. Три действующих реактора производят примерно 30% потребляемой Финляндией энергии.
Ранее в работе АЭС регулярно обнаруживались неисправности. Предыдущая была зафиксирована в сентябре, тогда были проблемы с парогенератором на третьем энергоблоке. В августе этот же энергоблок снизил мощность из-за неисправности двух главных циркулярных насосов.