https://1prime.ru/20261125/aes-875545494.html

Запорожская АЭС перешла на электроснабжение от резервных дизель-генераторов

Запорожская АЭС перешла на электроснабжение от резервных дизель-генераторов - 25.11.2026, ПРАЙМ

Запорожская АЭС перешла на электроснабжение от резервных дизель-генераторов

Запорожская АЭС перешла на электроснабжение от резервных дизель-генераторов после отключения линии "Ферросплавная-1" из-за срабатывания защиты, говорится в... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T15:34+0300

2026-11-25T15:34+0300

2026-11-25T15:34+0300

энергодар

запорожская аэс

магатэ

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875545494.jpg?1795610042

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - ПРАЙМ. Запорожская АЭС перешла на электроснабжение от резервных дизель-генераторов после отключения линии "Ферросплавная-1" из-за срабатывания защиты, говорится в заявлении пресс-службы станции. ЗАЭС работает на аварийных дизель-генераторах после очередного отключения линии "Ферросплавная-1", сообщило ранее МАГАТЭ. Резервные дизельные генераторы Запорожской АЭС включились штатно после потери внешнего электроснабжения, причину срабатывания защиты выясняют, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. "В результате срабатывания защиты отключилась линия электропередачи 330 кВ "Ферросплавная-1", по которой поступала электроэнергия для собственных нужд Запорожской АЭС. После отключения линии резервные дизель-генераторы штатно включились в работу. Они обеспечивают электропитание оборудования, необходимого для поддержания станции в безопасном состоянии" , - сообщается в канале станции на платформе "Макс". Оперативный персонал контролирует работу оборудования и все параметры безопасности. Угроз ядерной и радиационной безопасности нет, радиационный фон в норме, говорится в сообщении. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.

энергодар

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

энергодар, запорожская аэс, магатэ