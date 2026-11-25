https://1prime.ru/20261125/agronom-875527386.html

Агроном рассказал, как проливные дожди помогли сельскому хозяйству в России

Агроном рассказал, как проливные дожди помогли сельскому хозяйству в России - 25.11.2026, ПРАЙМ

Агроном рассказал, как проливные дожди помогли сельскому хозяйству в России

Проливные дожди в ноябре помогли пахотному слою на полях Краснодарского края, Крыма и Ростовской области справиться с дефицитом почвенной влаги, который возник... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T10:42+0300

2026-11-25T10:42+0300

2026-11-25T10:47+0300

сельское хозяйство

краснодарский край

крым

ростовская область

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СОЧИ, 25 ноя - ПРАЙМ. Проливные дожди в ноябре помогли пахотному слою на полях Краснодарского края, Крыма и Ростовской области справиться с дефицитом почвенной влаги, который возник после затяжной осенней теплой погоды, рассказал РИА Новости руководитель органа инспекции Новороссийского филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК (ЦОК АПК) Денис Проворченко. "Для южного растениеводства эти осадки оказались очень кстати. В октябре и начале ноября в Краснодарском крае, Крыму и особенно в Ростовской области нарастал дефицит почвенной влаги. Пришедшие на смену дожди обеспечивают естественную осеннюю влагозарядку. Пахотный слой пропитался водой, что критически важно для перезимовки растений и закладки будущего урожая", – рассказал агроном. Ученый отметил, что для большинства полей дожди в ноябре благоприятно сказались на полях с озимой пшеницей, ячменем и рапсом. Благодаря влаге поздние октябрьские посевы активно пошли в рост и кустятся, наращивая корневую систему перед грядущим похолоданием. В то же время риски для сельского хозяйства есть, но они не велики, поясняет Проворченко: сложности носят локальный характер и сосредоточены в поймах малых рек и на низинных полях в предгорных и юго-западных районах Кубани. "Если вода стоит на поле дольше трех-пяти суток, корням не хватает кислорода и возникает угроза вымокания. Но в масштабах региона такие участки занимают небольшую долю", - отметил собеседник агентства. По словам ученого, благоприятная сухая погода в сентябре и октябре позволила аграриям южных регионов без потерь и простоев убрать поздние культуры – кукурузу, подсолнечник, рис и сою. Основной урожай, в том числе ранние зерновые, уже отгружен в элеваторы и склады. Глубокое просачивание почвы также пойдет на пользу виноградникам, отмечает агроном, запас влаги защитит корневую систему от промерзания и зимнего иссушения. Агроном предупредил, что дожди застали в поле самые поздние партии белокочанной капусты, моркови и столовой свеклы, что может спровоцировать быструю порчу корнеплодов и кочанов. Это потребует от овощехранилищ более тщательной сортировки и строгого контроля вентиляции, отметил ученый. Сложная ситуация возникла и в субтропической зоне Черноморского побережья и плодовых садах, где еще не полностью опала листва, для стабилизации ситуации потребуется своевременная реакция аграриев. "Шквалистый ветер на побережье привел к частичному осыпанию поздней хурмы, фейхоа и ранних цитрусовых. Затяжная сырость и неопавшая листва в садах создают благоприятную среду для грибков, поэтому садоводам важно вовремя провести осеннюю обработку от монилиоза, парши и цитоспороза", - добавляет агроном. В свою очередь ученый выразил уверенность, что урожай огурцов и томатов в тепличных комплексах юга будет удачным за счет штатной работы систем климат-контроля и досвечивания - это не допустит вспышек мучнистой росы и серой гнили овощах.

краснодарский край

крым

ростовская область

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сельское хозяйство, краснодарский край, крым, ростовская область