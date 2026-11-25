https://1prime.ru/20261125/aksolotl-875528883.html

Аксолотль Лотти стал амбассадором олимпиады по промышленной разработке

Аксолотль Лотти стал амбассадором олимпиады по промышленной разработке - 25.11.2026, ПРАЙМ

Аксолотль Лотти стал амбассадором олимпиады по промышленной разработке

Аксолотль Лотти из столичного "Москвариума" стал амбассадором Международной олимпиады по промышленной разработке PROD для школьников 8-11-х классов, сообщили... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T11:18+0300

2026-11-25T11:18+0300

2026-11-25T11:18+0300

технологии

общество

россия

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Аксолотль Лотти из столичного "Москвариума" стал амбассадором Международной олимпиады по промышленной разработке PROD для школьников 8-11-х классов, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения. "Аксолотль Лотти стал амбассадором Международной олимпиады по промышленной разработке PROD, а его аквариум на время превратили в настоящий ИТ-хаб", - рассказали в "Москвариуме". Там отметили, что новый дизайн пространства, где живет Лотти, встраивает тему технологий в маршрут посетителей "Москвариума" и привлекает внимание школьников 8–11-х классов, которых приглашают к участию в олимпиаде. "Лотти символизирует способность решать сложные задачи уже в юном возрасте. Это связано с тем, что аксолотли достигают зрелости, сохраняя при этом особенности внешнего вида, характерные для ранних этапов развития", - отметили в пресс-службе. В "Москвариуме" напомнили, что в 2025 году Лотти получил международную узнаваемость - ролики с ним появились не только на медиафасадах российских городов, но и на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, общество , россия