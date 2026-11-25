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Акции норвежской Norse Atlantic обвалились в цене более чем вчетверо
Акции норвежской Norse Atlantic обвалились в цене более чем вчетверо - 25.11.2026, ПРАЙМ
Акции норвежской Norse Atlantic обвалились в цене более чем вчетверо
Акции норвежской авиакомпании-лоукостера Norse Atlantic Airways в ходе торгов в Осло обвалились в цене более чем вчетверо, достигнув исторического минимума,... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T15:09+0300
2026-11-25T15:09+0300
2026-11-25T15:09+0300
бизнес
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875543788.jpg?1795608548
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Акции норвежской авиакомпании-лоукостера Norse Atlantic Airways в ходе торгов в Осло обвалились в цене более чем вчетверо, достигнув исторического минимума, после того как компания заявила о критической финансовой ситуации и необходимости срочного привлечения финансирования.
По состоянию на 14.33 акции дешевеют на 76,28% относительно предыдущего закрытия, до 0,05 норвежской кроны.
"Финансовое положение компании критическое. Компания зависит от привлечения финансирования для удовлетворения краткосрочных потребностей в ликвидности и продолжения операционной деятельности", — говорится в заявлении Norse Atlantic.
Компания сообщила, что при поддержке консультантов изучала различные стратегические альтернативы и ведет переговоры о потенциальном поглощении. Параллельно совет директоров и менеджмент рассматривали другие возможные варианты.
Norse также ведет переговоры с отдельными сторонами о краткосрочном финансировании, однако "нет гарантий, что такие обсуждения приведут к жизнеспособному решению", подчеркивается в сообщении.
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бизнес
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Акции норвежской авиакомпании-лоукостера Norse Atlantic Airways в ходе торгов в Осло обвалились в цене более чем вчетверо, достигнув исторического минимума, после того как компания заявила о критической финансовой ситуации и необходимости срочного привлечения финансирования.
По состоянию на 14.33 акции дешевеют на 76,28% относительно предыдущего закрытия, до 0,05 норвежской кроны.
"Финансовое положение компании критическое. Компания зависит от привлечения финансирования для удовлетворения краткосрочных потребностей в ликвидности и продолжения операционной деятельности", — говорится в заявлении Norse Atlantic.
Компания сообщила, что при поддержке консультантов изучала различные стратегические альтернативы и ведет переговоры о потенциальном поглощении. Параллельно совет директоров и менеджмент рассматривали другие возможные варианты.
Norse также ведет переговоры с отдельными сторонами о краткосрочном финансировании, однако "нет гарантий, что такие обсуждения приведут к жизнеспособному решению", подчеркивается в сообщении.