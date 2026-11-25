https://1prime.ru/20261125/aktsii-875543788.html

Акции норвежской Norse Atlantic обвалились в цене более чем вчетверо

Акции норвежской Norse Atlantic обвалились в цене более чем вчетверо - 25.11.2026, ПРАЙМ

Акции норвежской Norse Atlantic обвалились в цене более чем вчетверо

Акции норвежской авиакомпании-лоукостера Norse Atlantic Airways в ходе торгов в Осло обвалились в цене более чем вчетверо, достигнув исторического минимума,... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T15:09+0300

2026-11-25T15:09+0300

2026-11-25T15:09+0300

бизнес

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Акции норвежской авиакомпании-лоукостера Norse Atlantic Airways в ходе торгов в Осло обвалились в цене более чем вчетверо, достигнув исторического минимума, после того как компания заявила о критической финансовой ситуации и необходимости срочного привлечения финансирования. По состоянию на 14.33 акции дешевеют на 76,28% относительно предыдущего закрытия, до 0,05 норвежской кроны. "Финансовое положение компании критическое. Компания зависит от привлечения финансирования для удовлетворения краткосрочных потребностей в ликвидности и продолжения операционной деятельности", — говорится в заявлении Norse Atlantic. Компания сообщила, что при поддержке консультантов изучала различные стратегические альтернативы и ведет переговоры о потенциальном поглощении. Параллельно совет директоров и менеджмент рассматривали другие возможные варианты. Norse также ведет переговоры с отдельными сторонами о краткосрочном финансировании, однако "нет гарантий, что такие обсуждения приведут к жизнеспособному решению", подчеркивается в сообщении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес