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Аналитики ждут роста ВВП США в третьем квартале на 3,4%

Аналитики ждут роста ВВП США в третьем квартале на 3,4% - 25.11.2026, ПРАЙМ

Аналитики ждут роста ВВП США в третьем квартале на 3,4%

ВВП США в третьем квартале 2026 года, согласно второй, промежуточной оценке, вырос на 3,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T08:17+0300

2026-11-25T08:17+0300

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мировая экономика

сша

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. ВВП США в третьем квартале 2026 года, согласно второй, промежуточной оценке, вырос на 3,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), предполагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Бюро экономического анализа министерства торговли страны опубликует соответствующий релиз в среду, 25 ноября, в 16.30 мск. Прогноз совпадает с предварительной оценкой. В то же время бюро выпустит статистику по доходам и расходам населения страны за октябрь. По мнению аналитиков, оба показателя за указанный период выросли на 0,4%. Тогда же министерство труда США опубликует данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 21 ноября. Аналитики ждут, что их число снизилось до 200 тысяч с уровня предыдущей недели в 203 тысячи. В 10.00 мск Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) опубликует окончательную оценку динамики ВВП страны в третьем квартале. Аналитики считают, что показатель в квартальном выражении вырос на 0,2%, а в годовом - на 1,2%. В 18.00 мск бюро переписи населения американского министерства торговли опубликует данные о продажах новых домов в стране в октябре. Согласно прогнозу аналитиков, продажи новостроек опустились до 650 тысяч с 676 тысяч месяцем ранее. В 18.30 мск минэнерго США опубликует данные об изменении коммерческих запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 20 ноября. За неделю по 13 ноября показатель вырос на 3,4 миллиона баррелей, до 417,8 миллиона. В 22.00 мск выйдет "Бежевая книга" (Beige Book) - ежемесячные комментарии Федеральной резервной системы США об экономическом положении в стране.

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