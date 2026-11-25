https://1prime.ru/20261125/auktsion-875524239.html

Аукционный дом назвал популярные у американцев предметы русского искусства

Аукционный дом назвал популярные у американцев предметы русского искусства - 25.11.2026, ПРАЙМ

Аукционный дом назвал популярные у американцев предметы русского искусства

Американские коллекционеры наиболее заинтересованы в приобретении таких предметов русского искусства, как изделия Фаберже, шедевры русской эмали и императорский | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T09:55+0300

2026-11-25T09:55+0300

2026-11-25T09:55+0300

россия

аукцион

сша

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875524239.jpg?1795589719

ВАШИНГТОН, 25 ноя - ПРАЙМ. Американские коллекционеры наиболее заинтересованы в приобретении таких предметов русского искусства, как изделия Фаберже, шедевры русской эмали и императорский фарфор, рассказал РИА Новости директор по русскому искусству аукционного дома Heritage Auctions Ник Николсон. "Фаберже остается исключительно известным именем, однако русское декоративно-прикладное искусство выходит далеко за рамки знаменитых (изделий - ред.) имперских времен. Другой сильной стороной остаются московские мастера эмали: Федор Рюкерт, а также фирмы Овчинникова, Хлебникова и Курлюкова создавали произведения выдающегося художественного уровня", - сказал Николсон. По его словам, с мая 2024 года аукционный дом продал более 350 изделий Фаберже. На аукционе, проведенном в декабре того же года, было представлено более 75 работ Рюкерта, а изделия Хлебникова и Курлюкова ушли по рекордным ценам. "Серьезный интерес вызывает также императорский фарфор, особенно предметы с документально подтвержденным дворцовым происхождением или связанные со значимыми подношениями монархам", - добавил собеседник агентства. Интерес американских коллекционеров распространяется и на русскую живопись. Так, в декабре 2025 года две картины русского художника Серебряного века Бориса Григорьева были проданы за 550 тысяч и 450 тысяч долларов. Николсон подчеркнул, что при покупке произведений живописи важны не только известность художника, но и художественная ценность и история конкретной работы. Помимо этого, спросом пользуются старинные монеты и медали. К примеру, в декабре 2025 года Heritage Auctions провел торги, на которых "Золотая медаль России" времен Петра Первого была продана за 720 тысяч долларов.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, аукцион, сша