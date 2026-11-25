https://1prime.ru/20261125/auktsion-875524239.html
Аукционный дом назвал популярные у американцев предметы русского искусства
Аукционный дом назвал популярные у американцев предметы русского искусства - 25.11.2026, ПРАЙМ
Аукционный дом назвал популярные у американцев предметы русского искусства
Американские коллекционеры наиболее заинтересованы в приобретении таких предметов русского искусства, как изделия Фаберже, шедевры русской эмали и императорский | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T09:55+0300
2026-11-25T09:55+0300
2026-11-25T09:55+0300
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ВАШИНГТОН, 25 ноя - ПРАЙМ. Американские коллекционеры наиболее заинтересованы в приобретении таких предметов русского искусства, как изделия Фаберже, шедевры русской эмали и императорский фарфор, рассказал РИА Новости директор по русскому искусству аукционного дома Heritage Auctions Ник Николсон. "Фаберже остается исключительно известным именем, однако русское декоративно-прикладное искусство выходит далеко за рамки знаменитых (изделий - ред.) имперских времен. Другой сильной стороной остаются московские мастера эмали: Федор Рюкерт, а также фирмы Овчинникова, Хлебникова и Курлюкова создавали произведения выдающегося художественного уровня", - сказал Николсон. По его словам, с мая 2024 года аукционный дом продал более 350 изделий Фаберже. На аукционе, проведенном в декабре того же года, было представлено более 75 работ Рюкерта, а изделия Хлебникова и Курлюкова ушли по рекордным ценам. "Серьезный интерес вызывает также императорский фарфор, особенно предметы с документально подтвержденным дворцовым происхождением или связанные со значимыми подношениями монархам", - добавил собеседник агентства. Интерес американских коллекционеров распространяется и на русскую живопись. Так, в декабре 2025 года две картины русского художника Серебряного века Бориса Григорьева были проданы за 550 тысяч и 450 тысяч долларов. Николсон подчеркнул, что при покупке произведений живописи важны не только известность художника, но и художественная ценность и история конкретной работы. Помимо этого, спросом пользуются старинные монеты и медали. К примеру, в декабре 2025 года Heritage Auctions провел торги, на которых "Золотая медаль России" времен Петра Первого была продана за 720 тысяч долларов.
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россия, аукцион, сша
ВАШИНГТОН, 25 ноя - ПРАЙМ. Американские коллекционеры наиболее заинтересованы в приобретении таких предметов русского искусства, как изделия Фаберже, шедевры русской эмали и императорский фарфор, рассказал РИА Новости директор по русскому искусству аукционного дома Heritage Auctions Ник Николсон.
"Фаберже остается исключительно известным именем, однако русское декоративно-прикладное искусство выходит далеко за рамки знаменитых (изделий - ред.) имперских времен. Другой сильной стороной остаются московские мастера эмали: Федор Рюкерт, а также фирмы Овчинникова, Хлебникова и Курлюкова создавали произведения выдающегося художественного уровня", - сказал Николсон.
По его словам, с мая 2024 года аукционный дом продал более 350 изделий Фаберже. На аукционе, проведенном в декабре того же года, было представлено более 75 работ Рюкерта, а изделия Хлебникова и Курлюкова ушли по рекордным ценам.
"Серьезный интерес вызывает также императорский фарфор, особенно предметы с документально подтвержденным дворцовым происхождением или связанные со значимыми подношениями монархам", - добавил собеседник агентства.
Интерес американских коллекционеров распространяется и на русскую живопись. Так, в декабре 2025 года две картины русского художника Серебряного века Бориса Григорьева были проданы за 550 тысяч и 450 тысяч долларов. Николсон подчеркнул, что при покупке произведений живописи важны не только известность художника, но и художественная ценность и история конкретной работы.
Помимо этого, спросом пользуются старинные монеты и медали. К примеру, в декабре 2025 года Heritage Auctions провел торги, на которых "Золотая медаль России" времен Петра Первого была продана за 720 тысяч долларов.