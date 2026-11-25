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Авиакомпания Афганистана снизила цены на авиабилеты Кабул - Москва

Авиакомпания Афганистана снизила цены на авиабилеты Кабул - Москва - 25.11.2026, ПРАЙМ

Авиакомпания Афганистана снизила цены на авиабилеты Кабул - Москва

Национальный авиаперевозчик Афганистана - государственная компания Ariana Afghan Airlines - снизила цены на авиабилеты по маршруту Кабул - Москва на 150... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T13:30+0300

2026-11-25T13:30+0300

2026-11-25T13:30+0300

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Национальный авиаперевозчик Афганистана - государственная компания Ariana Afghan Airlines - снизила цены на авиабилеты по маршруту Кабул - Москва на 150 долларов, доведя ее до 500 долларов, сообщает Telegram-канал "Сэда-е Афган". "Авиакомпания Ariana Afghan Airlines объявила о снижении цен на билеты на рейсы по маршруту Кабул-Москва, заявив, что цена билетов на этом направлении снизилась с 650 долларов до 500 долларов", - говорится в сообщении. Как отмечают местные наблюдатели, в республиканский период правления, в частности во времена президентства Хамида Карзая, цены авиабилетов по данному маршруту составляла 620 долларов. Ранее в ноябре представители авиаперевозчика сообщили о снижении цен на авиабилеты в Индию и Пакистан на 150 долларов. Таким образом, новая афганская администрация демонстрирует свои возможности эффективного управления государственной авиакомпанией, которая остается прибыльной при снижении цен на услуги авиаперевозок.

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бизнес, мировая экономика, афганистан, москва, индия