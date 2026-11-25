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Число поездок россиян в Австралию достигло максимума за пять лет

Число поездок россиян в Австралию достигло максимума за пять лет - 25.11.2026, ПРАЙМ

Число поездок россиян в Австралию достигло максимума за пять лет

Число краткосрочных поездок граждан России в Австралию достигло максимума за последние пять лет и почти вернулось к допандемийному уровню, следует из данных... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T11:55+0300

2026-11-25T11:55+0300

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Число краткосрочных поездок граждан России в Австралию достигло максимума за последние пять лет и почти вернулось к допандемийному уровню, следует из данных Австралийского бюро статистики, с которыми ознакомилось РИА Новости. Так, за 12 месяцев по сентябрь 2026 года включительно жители России совершили 17 070 поездок в Австралию, что на 28,3% выше аналогичного периода годом ранее. Кроме этого, число поездок почти сравнялось с показателем за тот же период до пандемии коронавируса. За 12 месяцев по сентябрь 2019 года включительно россиянами было совершено 17 150 поездок. Абсолютный максимум пришелся на 12 месяцев по июль 2014 года включительно. За этот период жители России совершили 20 260 краткосрочных поездок в Австралию - на 3 190 больше, чем за последний отчетный год. Рекорд для 12-месячного периода по сентябрь включительно был установлен в 2014 году. Тогда жители России совершили 20 010 краткосрочных поездок в Австралию.

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бизнес, туризм, россия, австралия