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В регионы поставили более пяти тысяч новых автобусов и троллейбусов
В регионы поставили более пяти тысяч новых автобусов и троллейбусов - 25.11.2026, ПРАЙМ
В регионы поставили более пяти тысяч новых автобусов и троллейбусов
Свыше 5 тысяч новых автобусов, троллейбусов, трамваев поставлено в прошлом году в российские регионы, сообщил министр транспорта России Дмитрий Ядров. | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T14:35+0300
2026-11-25T14:35+0300
2026-11-25T14:35+0300
бизнес
россия
госдума
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Свыше 5 тысяч новых автобусов, троллейбусов, трамваев поставлено в прошлом году в российские регионы, сообщил министр транспорта России Дмитрий Ядров.
Он выступал в среду на пленарном заседании Госдумы, где проходил правительственный час на тему реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни".
"Переходим к вопросу обновления общественного транспорта. Ежедневно им пользуется более 38 миллионов наших граждан и, конечно, этому уделяем особое внимание. В 2025 году поставили в регионы более пяти тысяч новых автобусов, троллейбусов, трамваев, достигнув значения доли в нормативе 76,8%. Задача к 2030 году – привести в норматив до 85%", - сообщил Ядров.
Он отметил, что в текущем году в регионы уже поставлено более 2,8 тысячи единиц общественного транспорта.
"До конца года с учетом всех мер поддержки достигнем планового значения показателя", - добавил министр.
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бизнес, россия, госдума
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Свыше 5 тысяч новых автобусов, троллейбусов, трамваев поставлено в прошлом году в российские регионы, сообщил министр транспорта России Дмитрий Ядров.
Он выступал в среду на пленарном заседании Госдумы, где проходил правительственный час на тему реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни".
"Переходим к вопросу обновления общественного транспорта. Ежедневно им пользуется более 38 миллионов наших граждан и, конечно, этому уделяем особое внимание. В 2025 году поставили в регионы более пяти тысяч новых автобусов, троллейбусов, трамваев, достигнув значения доли в нормативе 76,8%. Задача к 2030 году – привести в норматив до 85%", - сообщил Ядров.
Он отметил, что в текущем году в регионы уже поставлено более 2,8 тысячи единиц общественного транспорта.
"До конца года с учетом всех мер поддержки достигнем планового значения показателя", - добавил министр.