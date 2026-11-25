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Маршрут поставок зерна через Балтику сохраняется, заявили в МИД
Маршрут поставок зерна через Балтику сохраняется, заявили в МИД - 25.11.2026, ПРАЙМ
Маршрут поставок зерна через Балтику сохраняется, заявили в МИД
Маршрут поставок зерна через Балтику сохраняется, Москва надеется, что маршрут через Черное море возобновится, заявил замглавы МИД РФ Георгий Борисенко. | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T12:29+0300
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Маршрут поставок зерна через Балтику сохраняется, Москва надеется, что маршрут через Черное море возобновится, заявил замглавы МИД РФ Георгий Борисенко. "Мы исходим из того, что маршрут через Балтику сохраняется. Также надеемся, что рано или поздно возобновится маршрут через Черное море, когда киевский режим прекратит атаки по гражданским судам", - сказал Борисенко журналистам.
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