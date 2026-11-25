https://1prime.ru/20261125/banki-875555774.html

Российские банки в октябре нарастили розничное кредитование на 0,6%

Российские банки в октябре нарастили розничное кредитование на 0,6% - 25.11.2026, ПРАЙМ

Российские банки в октябре нарастили розничное кредитование на 0,6%

Российские банки в октябре нарастили розничное кредитование на 0,6%, корпоративное - на 2,3%, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T18:58+0300

2026-11-25T18:58+0300

2026-11-25T18:58+0300

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Российские банки в октябре нарастили розничное кредитование на 0,6%, корпоративное - на 2,3%, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора РФ в октябре". Согласно данным регулятора, портфель розничных кредитов банков за октябрь вырос на 0,6% по сравнению с сентябрем и составил 40,3 триллиона рублей. Портфель корпоративных кредитов в октябре вырос на 2,3% - до 106,6 триллиона рублей.

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