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Российские банки в октябре нарастили розничное кредитование на 0,6%
Российские банки в октябре нарастили розничное кредитование на 0,6% - 25.11.2026, ПРАЙМ
Российские банки в октябре нарастили розничное кредитование на 0,6%
Российские банки в октябре нарастили розничное кредитование на 0,6%, корпоративное - на 2,3%, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T18:58+0300
2026-11-25T18:58+0300
2026-11-25T18:58+0300
банки
финансы
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банк россии
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Российские банки в октябре нарастили розничное кредитование на 0,6%, корпоративное - на 2,3%, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора РФ в октябре".
Согласно данным регулятора, портфель розничных кредитов банков за октябрь вырос на 0,6% по сравнению с сентябрем и составил 40,3 триллиона рублей.
Портфель корпоративных кредитов в октябре вырос на 2,3% - до 106,6 триллиона рублей.
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банки, финансы, россия, банк россии
Банки, Финансы, РОССИЯ, Банк России
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Российские банки в октябре нарастили розничное кредитование на 0,6%, корпоративное - на 2,3%, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора РФ в октябре".
Согласно данным регулятора, портфель розничных кредитов банков за октябрь вырос на 0,6% по сравнению с сентябрем и составил 40,3 триллиона рублей.
Портфель корпоративных кредитов в октябре вырос на 2,3% - до 106,6 триллиона рублей.