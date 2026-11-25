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Соцфонд беззаявительно увеличит фиксированную выплату к пенсии
Соцфонд беззаявительно увеличит фиксированную выплату к пенсии - 25.11.2026, ПРАЙМ
Соцфонд беззаявительно увеличит фиксированную выплату к пенсии
Социальный фонд России беззаявительно увеличит фиксированную выплату к страховой пенсии россиянам при достижении 80 лет, при получении инвалидности I группы или | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T04:01+0300
2026-11-25T04:01+0300
2026-11-25T04:01+0300
россия
социальный фонд
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875516615.jpg?1795568517
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Социальный фонд России беззаявительно увеличит фиксированную выплату к страховой пенсии россиянам при достижении 80 лет, при получении инвалидности I группы или при выработке необходимого северного стажа, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"В беззаявительном формате Социальный фонд повышает фиксированную выплату пенсионерам по достижении 80 лет. Похожий порядок применяется и в том случае, если пенсионеру устанавливают первую группу инвалидности", - сообщили в ведомстве.
Уточняется, что аналогичное правило действует в случае, если пенсионер накопил необходимый стаж работы на Крайнем Севере или в приравненных к нему районах.
Выплату пересчитают автоматически с 1-го числа следующего месяца. Уведомление об увеличении пенсии придет в течение трех рабочих дней после принятия решения.
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россия, социальный фонд
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Социальный фонд России беззаявительно увеличит фиксированную выплату к страховой пенсии россиянам при достижении 80 лет, при получении инвалидности I группы или при выработке необходимого северного стажа, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"В беззаявительном формате Социальный фонд повышает фиксированную выплату пенсионерам по достижении 80 лет. Похожий порядок применяется и в том случае, если пенсионеру устанавливают первую группу инвалидности", - сообщили в ведомстве.
Уточняется, что аналогичное правило действует в случае, если пенсионер накопил необходимый стаж работы на Крайнем Севере или в приравненных к нему районах.
Выплату пересчитают автоматически с 1-го числа следующего месяца. Уведомление об увеличении пенсии придет в течение трех рабочих дней после принятия решения.