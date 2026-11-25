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Соцфонд беззаявительно увеличит фиксированную выплату к пенсии

Соцфонд беззаявительно увеличит фиксированную выплату к пенсии - 25.11.2026, ПРАЙМ

Соцфонд беззаявительно увеличит фиксированную выплату к пенсии

Социальный фонд России беззаявительно увеличит фиксированную выплату к страховой пенсии россиянам при достижении 80 лет, при получении инвалидности I группы или | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T04:01+0300

2026-11-25T04:01+0300

2026-11-25T04:01+0300

россия

социальный фонд

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Социальный фонд России беззаявительно увеличит фиксированную выплату к страховой пенсии россиянам при достижении 80 лет, при получении инвалидности I группы или при выработке необходимого северного стажа, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "В беззаявительном формате Социальный фонд повышает фиксированную выплату пенсионерам по достижении 80 лет. Похожий порядок применяется и в том случае, если пенсионеру устанавливают первую группу инвалидности", - сообщили в ведомстве. Уточняется, что аналогичное правило действует в случае, если пенсионер накопил необходимый стаж работы на Крайнем Севере или в приравненных к нему районах. Выплату пересчитают автоматически с 1-го числа следующего месяца. Уведомление об увеличении пенсии придет в течение трех рабочих дней после принятия решения.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, социальный фонд