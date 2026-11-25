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Восточная биржа назвала перспективные регионы для привлечения капитала

Восточная биржа назвала перспективные регионы для привлечения капитала - 25.11.2026, ПРАЙМ

Восточная биржа назвала перспективные регионы для привлечения капитала

Китай, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия и Индия являются перспективными регионами с точки зрения привлечения международного капитала в российскую экономику,... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T14:56+0300

2026-11-25T14:56+0300

2026-11-25T14:56+0300

финансы

россия

банки

китай

ближний восток

индия

владимир путин

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Китай, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия и Индия являются перспективными регионами с точки зрения привлечения международного капитала в российскую экономику, заявили РИА Новости в пресс-службе Восточной биржи. Президент России Владимир Путин во вторник поручил кабмину и ЦБ подготовить предложения о создании условий для привлечения международного капитала через Восточную биржу. "Среди перспективных направлений — Китай, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия и Индия. Мы начали взаимодействие с потенциальными инвесторами и финансовыми институтами этих стран и регионов. Основной целью текущей работы является понимание требований зарубежных участников к финансовым инструментам, расчетам и хранению активов", - прокомментировали в пресс-службе биржи. Там отметили, что задача биржи — предоставить зарубежным инвесторам удобную инфраструктуру доступа к российским активам. "Инфраструктура призвана обеспечивать привлечение инвестиций в российские компании и проекты различных отраслей", - пояснили в пресс-службе. "Мы видим возможности для финансирования промышленных и инфраструктурных проектов, а также технологического бизнеса. Конкретные проекты будут прорабатываться с учетом потребностей российских компаний и интересов потенциальных инвесторов", - добавили там.

китай

ближний восток

индия

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, банки, китай, ближний восток, индия, владимир путин