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Восточная биржа назвала перспективные регионы для привлечения капитала
Восточная биржа назвала перспективные регионы для привлечения капитала - 25.11.2026, ПРАЙМ
Восточная биржа назвала перспективные регионы для привлечения капитала
Китай, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия и Индия являются перспективными регионами с точки зрения привлечения международного капитала в российскую экономику,... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T14:56+0300
2026-11-25T14:56+0300
2026-11-25T14:56+0300
финансы
россия
банки
китай
ближний восток
индия
владимир путин
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Китай, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия и Индия являются перспективными регионами с точки зрения привлечения международного капитала в российскую экономику, заявили РИА Новости в пресс-службе Восточной биржи.
Президент России Владимир Путин во вторник поручил кабмину и ЦБ подготовить предложения о создании условий для привлечения международного капитала через Восточную биржу.
"Среди перспективных направлений — Китай, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия и Индия. Мы начали взаимодействие с потенциальными инвесторами и финансовыми институтами этих стран и регионов. Основной целью текущей работы является понимание требований зарубежных участников к финансовым инструментам, расчетам и хранению активов", - прокомментировали в пресс-службе биржи.
Там отметили, что задача биржи — предоставить зарубежным инвесторам удобную инфраструктуру доступа к российским активам. "Инфраструктура призвана обеспечивать привлечение инвестиций в российские компании и проекты различных отраслей", - пояснили в пресс-службе.
"Мы видим возможности для финансирования промышленных и инфраструктурных проектов, а также технологического бизнеса. Конкретные проекты будут прорабатываться с учетом потребностей российских компаний и интересов потенциальных инвесторов", - добавили там.
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финансы, россия, банки, китай, ближний восток, индия, владимир путин
Финансы, РОССИЯ, Банки, КИТАЙ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ИНДИЯ, Владимир Путин
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Китай, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия и Индия являются перспективными регионами с точки зрения привлечения международного капитала в российскую экономику, заявили РИА Новости в пресс-службе Восточной биржи.
Президент России Владимир Путин во вторник поручил кабмину и ЦБ подготовить предложения о создании условий для привлечения международного капитала через Восточную биржу.
"Среди перспективных направлений — Китай, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия и Индия. Мы начали взаимодействие с потенциальными инвесторами и финансовыми институтами этих стран и регионов. Основной целью текущей работы является понимание требований зарубежных участников к финансовым инструментам, расчетам и хранению активов", - прокомментировали в пресс-службе биржи.
Там отметили, что задача биржи — предоставить зарубежным инвесторам удобную инфраструктуру доступа к российским активам. "Инфраструктура призвана обеспечивать привлечение инвестиций в российские компании и проекты различных отраслей", - пояснили в пресс-службе.
"Мы видим возможности для финансирования промышленных и инфраструктурных проектов, а также технологического бизнеса. Конкретные проекты будут прорабатываться с учетом потребностей российских компаний и интересов потенциальных инвесторов", - добавили там.